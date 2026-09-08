İSTANBUL, (DHA)- FİZY, bu yıl yedinci kez müzikseverlerle buluşacak olan Sakarya Festivali'nde dinleyicilere özel kampanya başlattığını duyurdu. 7 Eylül - 1 Ekim tarihlerindeki fizy'nin bilet kampanyasına katılan kullanıcılar, Sakarya Festivali için çift kişilik kombine bilet kazanma şansına sahip olacak.

7 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında fizy'nin web sitesi üzerinden bilet kampanyasına katılan ve kampanya boyunca fizy üzerinden en çok müzik dinleyen ilk 25 kişi, Sakarya Festivali için çift kişilik kombine bilet kazanacak.

Kampanya süresince fizy'de yapılan tüm müzik dinlemeleri sıralamaya dahil edilecek. fizy Premium üyelerin dinlemeleri ise iki kat olarak hesaplanacak.

Sakarya Festivali, 8-11 Ekim tarihleri arasında Del Lago Hotel'de gerçekleştirilecek. Festivalde 20'den fazla sanatçı ve DJ sahne alacak. Programda Sıla, Motive, Gazapizm, Hayko Cepkin, Adamlar, Lil Zey, İkilem, maNga, Sagopa Kajmer, Son Feci Bisiklet ve Feride Hilal Akın gibi ünlü isimler bulunuyor.