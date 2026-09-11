Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hayata geçirilen 'Gönülden Bir Öğün' projesini ve 'Kantin Kart'ı tanıttı. Vali Gül, karta aylık 2 bin lira yükleneceğini belirterek, 'Kriterleri tutan 50 bin çocuğumuzu tespit ettik ve kartlarımızı teslim ettik. Kriterleri tutan başka çocuklar varsa onlara da vereceğiz. 100 bine kadar yapabilme kapasitemiz var' dedi.

İstanbul Valiliği tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 'Gönülden Bir Öğün' projesi başlatıldı. Proje, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Fatih Hattat Rakım Ortaokulu'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nihal Kara katıldı. Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere 'Kantin Kart' verilecek. Her ay 2 bin lira yüklenecek kartlar nakit olarak kullanılamayacak ve sadece okul kantinlerinde geçerli olacak. Aynı ailede birden fazla öğrenci bulunması halinde her öğrenciye ayrı kart verilecek. Projeden kriterleri karşılayan 100 bin öğrenciye kadar yararlanması hedefleniyor..

'EKONOMİK SEBEPLERLE OLUŞAN DEVAMSIZLIKLARI ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

İstanbul Valisi Davut Gül, ''Gönülden Bir Öğün' projemiz, kısaca 'Kantin Kart' dediğimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızca tespit edilen öğrencilerimize, hayır severlerimiz başta olmak üzere vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor. Dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta, aylık düzenli olarak 2'şer bin lira para yüklüyoruz. Ailede birden fazla öğrenci varsa, her birine ayrı ayrı bu karttan veriyoruz. Neyi amaçlıyoruz; öğrencilerin başta ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarında eşit şekilde faydalanması, bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinden kimseye muhtaç olmadan alışveriş yapacakları bir sistem' dedi.

'50 BİN ÖĞRENCİMİZE ULAŞTIK, 100 BİN ÖĞRENCİYE VERECEĞİZ'

Vali Gül, 'Alt yapısını Halkbank hazırladı. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız 39 ilçedeki her bir vakfımız, kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli eğitim müdürlerimiz okullarda bütün kantinlere pos cihazını yerleştirdi. Yine ihtiyaç sahiplerinin tespitinde okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün her kademesinde, başta Mücahit hocam olmak üzere, bu organizasyonu yaptılar. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. Kriterlere uygun 100 bin öğrencimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz. Kartı kimlere veriyoruz; ön şart olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerini tutmak şartıyla, varsa şehit ve gazi çocuklarımız, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, engelli çocuklar, kendisi engelli olmasa da anne veya babadan birinin engelli olması durumu, anne ve babanın ayrılmış olma durumu veya hapiste olma durumunda destekliyoruz. Set desteği alan çocuklarımızın ailelerindeki diğer çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sosyal risk haritasında 'yüksek riskli' görülen çocuklarımız, koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarımız, az sayıda da olsa İstanbul'da bulunan Gazzeli çocuklar, meslek liselerine devam eden yavrularımız yani en dezavantajlı, bir şekilde el uzatmadığımız da okuldan kopma ihtimali olan ya da bir şekilde eğitimini tamamlamama ihtimali olan, suça sürüklenme ihtimali olan çocuklarımıza bu desteği veriyoruz' dedi.

İLK ALIŞVERİŞİ VALİ GÜL YAPTI

Vali Gül, tanıtım programında Kantin Kart ile ilk harcamayı yaparak basın mensuplarına çay ısmarladı. (DHA)