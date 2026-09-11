- Açılışı Archie Brown yaptı

- Levent Mercan'a orta sahada görev

- Lukaku eski takımına karşı forma giydi

- İsmail Kartal'ın istifası kabul edilmedi

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-lacivertliler, ilk maçında puanla tanıştı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çaldı. Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlendi.

39'uncu dakikada Roma öne geçti. Malen'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında buluşan Cristante'nin topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. İlk yarı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe, 48'inci dakikada beraberliği yakaladı. Orta alanda topal buluşan Bartuğ pasını önündeki Greenwood'a verdi. Greenwood'un savunma arkasına attığı pasla buluşan Archie Brown, ceza sahasına girdikten sonra sol ayakla yaptığı aşırtma vuruşun ardından top filelerle buluştu: 1-1. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAN FENERBAHÇE PUANLA BAŞLADI

Son olarak 2008 yılında Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Fenerbahçe, 18 yıl sonra geri döndüğü ligde ilk maçını İtalyan ekibi Roma karşısında oynadı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde sezona puanla başladı.

AÇILIŞI ARCHIE BROWN YAPTI

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'de lig aşamasında 2026-27 sezonunun ilk golünü Archie Brown attı. 48'inci dakikada sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Play-off turunda Lyon ağlarını da sarsan Brown, bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı. Öte yandan Archie Brown, 'Maçın oyuncusu' ödülünün de sahibi oldu.

BARTUĞ ELMAZ DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kendi yarı alanında kaleci Ederson'a pas veren Bartuğ bu anda kulübeye değişiklik işareti yaptı. Maçın 62'nci dakikasında Bartuğ Elmaz yerini Levent Mercan'a bıraktı.

LEVENT MERCAN'A ORTA SAHADA GÖREV

Sarı-lacivertli ekipte sol bek Levent Mercan, Roma maçında orta sahada görev yaptı. Levent, 62'nci dakikada sakatlanan Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, 25 yaşındaki futbolcuya orta sahada görev verdi.

LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Romelu Lukaku, eski takımına karşı forma giydi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Lukaku, 72'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi. Romelu Lukaku, 2023-24 sezonunda Roma'da forma giymişti.

İSMAİL KARTAL'IN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu düzenlenen basın toplantısında istifa kararı aldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım, 'İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Bu şekilde kafasına şişe atarak sahip çıkılmaz. Ayıp! Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır, 1-1 bitmiştir. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Sahada bir taktik savaşı vardı, bunu görmemezlikten gelmek ayıp olur. İsmail Kartal ile şimdi içeride konuştum. Şişe olayını söylüyor, bu baskıyı söylüyor. 'İlaç alıyorum' diyor. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Bizim evladımız' dedi.