LONDRA — (AVRUPA AJANSI - AVA) - İngiltere’de vergi ve mali düzenlemelerdeki son gelişmeler, özellikle yatırım yapan, mülk veya değerli varlık sahibi olan kişiler ile küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önem taşıyor. Eylül ayı vergi gündeminde Sermaye Kazancı Vergisi (Capital Gains Tax), Öğrenci Kredisi faiz oranları, Dijital Vergi Sistemi (Making Tax Digital), ekim ayında yapılması beklenen bütçe ve KDV düzenlemeleri öne çıkıyor.

Sermaye Kazancı Vergisi yalnızca bir yatırımın kârla satılması durumunda ortaya çıkmıyor. Bir varlığın aile bireyine devredilmesi, mülkiyetinin değiştirilmesi, başka bir yatırımla takas edilmesi veya piyasa değerinin altında satılması da vergi açısından bir “elden çıkarma” işlemi olarak değerlendirilebiliyor.

Vergi, varlığın toplam satış bedeli üzerinden değil, elde edilen kazanç üzerinden hesaplanıyor. Ancak ödenecek vergi miktarı; varlığın türü, satın alma maliyeti, kişinin gelir düzeyi, geçmiş yıllardan gelen zararlar, uygulanabilecek vergi indirim ve muafiyetleri ile varlığın kime devredildiği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiyor.

2023/24 döneminde 12,1 milyar sterlin vergi

İngiltere Vergi Dairesi HMRC'nin yayımladığı son tam yıllık istatistiklere göre, 2023/24 mali yılında yaklaşık 378 bin vergi mükellefi Sermaye Kazancı Vergisi yükümlülüğüyle karşılaştı.

Bu dönemde toplam vergilendirilebilir sermaye kazancı 65,9 milyar sterlin, ortaya çıkan Sermaye Kazancı Vergisi yükümlülüğü ise 12,1 milyar sterlin olarak açıklandı.

HMRC'nin 7 Ağustos 2026 itibarıyla yayımladığı veriler arasında en güncel tam yıllık rakamlar bunlar olurken, bir sonraki yıllık istatistiklerin 2026'nın ilerleyen dönemlerinde açıklanması bekleniyor.

Satış veya devir öncesinde vergi hesabı önemli

Uzmanlar, değerli bir varlığın satılması, bağışlanması veya başka bir kişiye devredilmesi planlanıyorsa, işlem gerçekleşmeden önce vergi durumunun hesaplanmasının önemine dikkat çekiyor.

Önceden yapılacak değerlendirme, beklenmedik bir vergi faturasıyla karşılaşılmasının önüne geçebileceği gibi, mevcut vergi avantajları ve uygulanabilecek indirimlerden yararlanma imkânı da sağlayabiliyor.

Özellikle gayrimenkul, yatırımlar, işletme varlıkları ve aile içi varlık transferlerinde işlemin zamanı ve yöntemi vergi sonucunu etkileyebiliyor.

Küçük işletmeler için nakit akışı uyarısı

Eylül ayının mali gündeminde küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışlarını koruması da önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

İşletmelerin ödeme vadelerini açık şekilde belirlemesi, geciken ödemelerde yasal haklarını bilmesi ve vadesi geçmiş faturaların tahsilatını zamanında takip etmesi, nakit akışı sorunlarının büyümesini önleyebilecek başlıca tedbirler arasında gösteriliyor.

İşletmelerin ödeme sorunları ortaya çıkmadan önce alacaklarını ve ödeme şartlarını düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Making Tax Digital ve ekim bütçesi takip edilecek

İngiltere'deki işletmeler ve vergi mükellefleri açısından Making Tax Digital (MTD) kapsamında devam eden dijital vergi uygulamalarının yanı sıra, ekim ayında açıklanması beklenen bütçe de yakından takip ediliyor.

Ayrıca KDV kapsamındaki Capital Goods Scheme ile ilgili değişiklikler de işletmelerin önümüzdeki dönemde dikkat etmesi gereken mali konular arasında bulunuyor.

Mali ve vergi düzenlemelerinin sürekli değiştiği İngiltere'de, işletmelerin ve bireysel vergi mükelleflerinin işlem yapmadan önce güncel kuralları kontrol etmeleri önem taşıyor.

ACCOUNTING DIRECT PLUS

ADPL, İngiltere’nin önde gelen muhasebe ve mali müşavirlik firmalarından biridir. 20 yılı aşkın süredir edindiğimiz kapsamlı bilgi birikimi, ayrıntılara gösterdiğimiz titizlik ve müşterilerimize sunduğumuz yüksek hizmet kalitesiyle sektörde güçlü bir konuma sahibiz.

Güvenilirlik ve verimlilik konusundaki güçlü itibarımızı korumaya kararlıyız. İşletmenizin ve mali işlerinizin, sizin verdiğiniz önem ve hassasiyetle ele alınmasını hak ettiğine inanıyoruz.

Londra genelindeki geniş destek ağımıza katılarak, uzman ekibimizin iş süreçlerinizi nasıl daha verimli ve etkili hale getirebileceğini keşfedebilirsiniz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? ADPL ile iletişime geçin.

https://accountingdirectplus.com

ADPL LLP 293 Green Lanes, Palmers Green, London N13 4XS | Email: [email protected] Tel: 020 8886 9222