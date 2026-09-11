İSTANBUL, (DHA)- GAZZZE'de insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH, Şifa Hastanesi'nin Girişimsel Radyoloji Bölümünü kapsamlı bir onarımdan geçirerek yeniden hizmete açtığını duyurdu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarından en fazla etkilenen alanlar arasında sağlık merkezleri ve hastaneler bulunuyor. Ekim 2023'ten beri Gazze'de sağlık tesislerine yönelik bini aşkın saldırı kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'İsrail'in Gazzelileri göçe zorladığı bölgelerde çok yoğun nüfusun dar alanlarda yaşaması, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yetersizliği, atık birikimi, kemirgen ve ektoparazit istilaları, sağlık hizmetlerine erişim kısıtları, sanitasyon ve hijyen açıkları ile kötüleşen çevresel koşullar, salgın risklerini ciddi boyutlara taşıdı. Çoğu çocuk on binlerce kişi suçiçeği ve diğer bulaşıcı hastalıklar sebebiyle zor süreçler yaşıyor. Ayrıca, Gazze'de binlerce kanser ve diyaliz hastası da tıbbi tahliye bekliyor. Sağlık imkanlarının yetersizliği ve medikal malzeme geçişine yönelik engellemeler sebebiyle bu hastalar acil olarak almaları gereken tedaviye ulaşamıyor.

'Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte resmî kuruluşlar, yağışların başlamasının ardından sel sularının kanalizasyon atıklarını ve kirli suyu yoğun nüfuslu bölgelere taşıyarak hastalık riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

'Gazze'de farklı alanlarda sürdürdüğü insani yardım çalışmalarının yanında sağlık alanında da çalışmalar yürüten İHH, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Vakıf, bağışçılarının destekleri vesilesiyle, işgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ağır hasar gören Şifa Hastanesi'nin Girişimsel Radyoloji Bölümünü kapsamlı bir onarımdan geçirdi. Onarım çalışmasının ardından bölümde hasta kabulüne başlandı. Acil cerrahi müdahale gereken vakalar dâhil aylık olarak 6 bin ile 8 bin arasında hasta ve yaralıya hizmet verilmesi bekleniyor.

'İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.'