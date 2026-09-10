İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - METRO Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 'Bizim için her rakip aynı. İçeride oynayacağımız İstanbulspor maçı da kolay bir maç değil. Biz oraya da en ciddi halimizle çıkacağız' dedi.

1'inci Lig takımlarından Metro Holding Kayserispor, pazartesi günü İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Pazartesi günü oynanan Esenler Erokspor maçının ardından 2 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, kondisyon ve pas ağırlıklı çalıştı. İdman öncesi açıklama yapan Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 'Altı hafta; 4 deplasman, 2 içeride taraftarımızın önünde oynadık. Çok fazla oynayamadık ve sıkı maçlar oynadık. Allah'a şükürler olsun ufak tefek hatalardan dolayı da birkaç puanımız gitti. Ama 3 puan güzel. Bu ligde şampiyonluk için 2 puan ortalaması üzerine gitmek iyidir. Biz o puan ortalamasını tutturup devam ettirmek istiyoruz. Bu 13 puan kıymetli, fikstür zor bir süreç gibi gözüküyordu. Bizim için her rakip aynı. İçeride oynayacağımız İstanbulspor maçı da kolay bir maç değil. Biz oraya da en ciddi halimizle çıkacağız. Bu kadar geç kurulmuş, bazı süreçleri bu kadar geç aşmış bir takımı bu seviyelere getirmek çok kıymetli. Yönetimin de son anlarda da olsa yaptığı her hamle çok kıymetli. Takımımız güçleniyor. Güçlendikçe derinleşiyor, kadro derinliği oluşuyor. O konuda ilk başlarda zafiyet yaşamıştık. Şu an ciddi şekilde kadro derinliğimiz oluştu. Ufak tefek uyum süreci kaldı. Bu uyum sürecini de böyle ciddi bir puanla kapatınca bu bizi mutlu etti. Önümüzde milli araya kadar 2 maç var. Orayı da kayıpsız atlatıp milli maç arasında çalışma fırsatı bulacağız. İnşallah bu süreçleri de iyi geçirirsek önümüz daha da açık olacak. O zaman daha iyi domine eden bir Kayserispor ortaya çıkacak inşallah. Atletik olarak zamana ihtiyacımız vardı. Yavaş yavaş iyi duruma gelenler var. İyi duruma gelecekler var. Tamamlayacak olanlar var. Gelişeceğiz. Hepsini geliştirerek devam edeceğiz. Bu çocuklar bu ligi domine edecek karakterdeler. Taraftarımız güvensin' diye konuştu.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: GALİBİYETE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci ise, 'İki maç galibiyet alamamıştık. İki maçta da kazanmaya yakın olan bizdik ama hem kendi hatalarımızdan hem de diğer sebeplerden 3 puanı alamamıştık. Esenler Erokspor maçını çıkış maçı olarak görüyorduk. Onlar da sezon başında şampiyonluğa kurulmuş bir takım olarak gözüküyordu. Onların da iyi olmayan bir gidişatı vardı. Hocamızın verdiği taktik, analizler ve mücadelemizle zor olan bir deplasmanı kolay şekilde geçtik. Onu taçlandırmak için içeride oynayacağımız maçta galibiyete çok ihtiyacımız var. İyi bir puan yakaladığımızı düşünüyorum. İç sahada taraftarımızla birlikte Esenler Erokspor galibiyetinin daha önemli konuma gelmesi için çalışacağız' ifadelerini kullandı.

JEMAL TABIDZE: HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ

Jemal Tabidze de, 'Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu galibiyeti almamız önemliydi. Fatih Karagümrük maçında galibiyet son anda elimizden kaçtı. Esas olan her maça galibiyet amaçlı çıkıp maç maç gelişerek önümüze devam edeceğiz' dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atila Gerin'in açıklamaları

- Gökhan Değirmenci'nin açıklamaları

- Jemal Tabidze'nin açıklamaları

- Antrenman görüntüsü