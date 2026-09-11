İSTANBUL, (DHA) - ŞİKAYETVAR yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri hakkında yapılan şikayetlere yönelik verilerini paylaştı. Şikayetvar'a ulaşan bir şikayette, yaklaşık 48 bin TL'lik resmi tarifeye karşı 140 bin TL servis ücreti talep edildiği belirtilirken, bir başka veli yaklaşık 79 bin TL'lik tarifeye karşı 161 bin TL'yi aşan ücretle karşılaştığını belirtti. Şikayetlerde resmi tarifeler ile talep edilen ücretler arasındaki farkların yanı sıra, kısa mesafelere yüksek bedeller ve peşin ödeme sonrasında çıkarılan ek ücretlerin de yer aldığı ifade edildi.

Çözüm platformu Şikayetvar tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul masraflarına öğrenci servis ücretleri de eklendi. Şikayetvar'a ulaşan şikayetler arasında; resmi tarifelerin üzerinde olduğu belirtilen servis ücretleri, kısa mesafeler için talep edilen yüksek bedeller ve ödeme sonrasında çıkarılan ek ücretlerin yüksek olması yer aldı. Şikayetlerde öne çıkan örneklerde talep edilen servis ücretleri ile velilerin referans gösterdiği resmi tarifeler arasında on binlerce liraya ulaşan farkların olduğu belirtildi.

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul'dan platforma ulaşan bir şikayette veli, çocuğunun okuluyla evi arasındaki gidiş-geliş mesafesinin yaklaşık 5 kilometre olduğunu belirtti. Veli, resmi tarifeye göre yıllık servis bedelinin yaklaşık 48 bin 249 TL olması gerektiğini ifade ederken kendisinden 140 bin TL peşin ücret talep edildiğini öne sürdü. İki rakam arasındaki fark yaklaşık 92 bin TL'ye ulaştı.

'İzmir'den bir başka veli ise anaokuluna giden çocuğu için 9 aylık servis ücretinin 161 bin 158 TL olarak bildirildiğini aktardı. Şikayet sahibi, aynı hizmet için resmi tarifede hesaplanan bedelin yaklaşık 79 bin 443 TL olduğunu belirterek talep edilen tutarın tarifeye göre 81 bin TL'den fazla yüksek olduğunu ifade etti.

'İstanbul'da yaşayan bir veli de çocuğunun okul servisi için resmi tarifeye göre yaklaşık 62 bin 658 TL hesaplandığını, kendisine bildirilen yıllık servis ücretinin ise 105 bin 634 TL olduğunu belirtti. Veli, iki tutar arasında yaklaşık 43 bin TL fark bulunduğundan şikayet etti. Ankara'dan Şikayetvar'a ulaşan bir başka başvuruda ise aylık azami ücretin 3 bin 865 TL olduğu belirtilirken veliden 4 bin 800 TL talep edildiği öne sürüldü. Şikayet sahibi, bir önceki eğitim döneminde aynı hizmet için aylık 3 bin 100 TL ödediğini de aktardı.

Peşin ödemeden sonra ek ücret şikayetinin olduğunu belirten Şikayetvar açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

'Velilerin gündemindeki bir diğer konu ise servis ücretinin peşin ödenmesine rağmen dönem içinde ilave bedel talep edilmesi oldu. Platforma ulaşan bir şikayette veli, yıllık yaklaşık 77 bin TL servis ücretini peşin ödediğini ancak daha sonra kendisinden yüzde 20 oranında ek ücrettalep edildiğini belirtti. Başka bir veli ise servis bedelini tamamen ödemesinin ardından 5 bin 500 TL daha istendiğini ve ödeme yapılmaması durumunda öğrencinin servise alınmadığını öne sürdü. Bir başka şikayette ise yıllık 55 bin TL servis ücretinin peşin ödendiği, daha sonra 9 bin TL ilave ücret talep edildiği belirtildi. Şikayet sahibi, ek ödemeyi kabul etmemesinin ardından konunun icra takibine taşındığını aktardı.

'Şikayetvar'a ulaşan örneklerden birinde bir veli, 1-3 kilometrelik mesafe için dört aylık tek yön servis hizmetine 24 bin TL ödediğini belirtti. Ödemenin ardından ayrıca fiyat farkı talep edildiğini ileri süren veli, ek bedeli ödememesi üzerine servis hizmetinin durdurulduğunu ifade etti. Başka bir şikayette ise öğrencinin servisi kullanmadığı belirtilen bir dönem için aileden yaklaşık 4 bin TL ek ücret talep edildiği aktarıldı.

'Şikayetvar'a ulaşan 2026 tarihli başvurularda öğrenci servisleriyle ilgili ücret şikayetlerinde; resmi tarifenin üzerinde olduğu öne sürülen fiyatlar, kısa mesafelere yüksek bedeller, peşin ödeme sonrasında çıkarılan ilave ücretler, eğitim dönemi içinde talep edilen fiyat farkları, kullanılmadığı belirtilen dönemlere ilişkin ücret talepleri ve ek ödeme yapılmadığında hizmetin durdurulduğu iddiaları öne çıktı.'