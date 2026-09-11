ANKARA,(DHA)- ANKARA'da polisin Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 10 bin lira olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ile TCK'nın 186'ncı maddesine muhalefet suçlarından 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda; gümrük kaçağı 16 bin kilogram muhtelif gıda, 100 bin adet gıda paketi, 200 paket sigara, 168 adet cep telefonu aksesuarı, 50 adet elektronik sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon 10 bin lira olduğu belirtildi. (DHA)