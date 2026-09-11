Melike USLU- Uğurcan TANMAN/İSTANBUL, (DHA)- UFRAD Franchising Derneği tarafından düzenlenen 'UFRAD Marka Zirvesi ve Franchise Ödülleri 2026', derneğin kuruluşunun 35'inci yılı kapsamında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Markalaşma, franchising, perakende ve sürdürülebilir büyümenin geleceğinin ele alındığı zirvede; sektör temsilcileri, marka yöneticileri, yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. UFRAD Franchise Ödülleri 2026 kapsamında ise franchise alanında başarıları, büyüme performansları ve çalışmalarıyla öne çıkan marka ve yöneticiler farklı kategorilerde ödüllendirildi.

Programın açılış bölümünde UFRAD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, 'Ekonominin Geleceğine Bakış' başlıklı gündem konuşmasında ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Etkinliğin ana oturumlarından 'Türkiye'de Marka Olmak: Büyüme, Franchise ve Perakendenin Geleceği' başlıklı Liderler Paneli'nde; Türkiye'de markalaşmanın mevcut durumu, franchise sistemlerinin büyümedeki rolü ve perakende sektörünün gelecek dönemde karşılaşacağı fırsat ve dönüşüm alanları değerlendirildi.

Panelde UFRAD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı konuşmacı olarak yer alırken, oturumun moderatörlüğünü UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgen Kart gerçekleştirdi.

Gündem konuşması ve Liderler Paneli'nin ardından, programa ve sektörün gelişimine sundukları katkılar dolayısıyla konuşmacılara UFRAD Sektörel Katkı Ödülleri takdim edildi.

Programın devamında gerçekleştirilen UFRAD Franchise Ödülleri 2026 kapsamında; franchise sektörüne değer katan, başarılı büyüme hikâyeleri ve çalışmalarıyla öne çıkan marka ve yöneticiler farklı kategorilerde ödüllendirildi. Halk oylaması sonucunda tüketicilerin tercihleriyle belirlenen markalara ise 'Halk Oylaması ile Seçilen En Beğenilen Sektörel Markalar Ödülü' takdim edildi.

Etkinliğin son bölümünde düzenlenen B2B Görüşmeleri ve Networking programında markalar, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde yeni yatırım fırsatları, olası iş birlikleri ve franchise alanındaki yeni projeler değerlendirildi.

PROF. DR. AYDIN: BİR ÜLKEDE NE KADAR MARKAYSANIZ, DÜNYADA O KADAR TANINIYORSUNUZ

UFRAD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 'Türkiye Franchise Derneği'nin 35. yılı. 1991 yılında kuruldu. Bugüne kadar birçok emek verdik. Kurulduğu yıllarda Türkiye'deki marka sayısı bir elin parmakları kadardı. Bugün ise 4 binli rakamlardan bahsediyoruz. 500 markamız yurt dışında değişik ülkelerde at koşturuyor, öyle söyleyeyim; akıncı beyliği gibi. Bugün 70 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip ve 350 binin üzerinde insan istihdam ediyor. 70 bine yakın mağaza zincirimiz var. Bir ülkede ne kadar markaysanız, dünyada o kadar tanınıyorsunuz. Çünkü dünyada artık markalar para kazanıyorlar. Ürün para kazanmıyor. Eğer ürünün etiketi doğru bir etiket değilse, takdir edersiniz ki onun katma değeri çok az oluyor. Türkiye Franchise Derneği bu anlayışı yıkmak için ortaya çıktı. Yani her ne yaparsanız yapınız, marka olmak zorundasınız anlayışını işverenlere yerleştirmek, o ürünlerin dünya çapında markalaşması için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatmak için ortaya çıktı. Onun için UFRAD Akademi'yi kurduk. Eğitimler veriyoruz, seminerler yapıyoruz, televizyon programlarıyla, sosyal medya çalışmalarımızla bugün ciddi bir yere geldik. Ama yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü bugün hâlâ dünyada Türkiye'nin yer alacağı birçok alan var. Birçok sektörde dünya markası olup dünyada yer edinmemiz lazım' diye konuştu.

'BUGÜN 400 CİVARINDA YATIRIMCI, İŞ İNSANI, MARKA SAHİBİ BURADA'

Prof. Dr. Mustafa Aydın, zirvenin temel amacının Türk markalarını desteklemek, başarılarını görünür kılmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu etkinlikle hem ulusal hem de uluslararası alanda başarı gösteren markalarımızı ödüllendirmek, onları cesaretlendirmek ve diğer markalarımıza örnek olmalarını sağlamak istedik. Ticaret Bakan Yardımcımız, TİM Başkan Vekilimiz ve sektörümüzün önemli paydaşlarının burada olması bizim için son derece kıymetli. Çünkü ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket ettiğimizde çok daha güçlü sonuçlar elde edebiliriz.

Bugün yaklaşık 400 yatırımcı, iş insanı ve marka sahibini bir araya getirdik. Gerçekleştirilen birebir görüşmelerin yeni yatırım fırsatlarına, yeni iş modellerine ve güçlü iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum. En büyük temennimiz, Türk markalarının dünyanın dört bir yanında daha güçlü şekilde yer alması ve bugün 70 milyar dolar seviyesinde olan sektör hacminin gelecekte 700 milyar dolarlara ulaşmasıdır.'

AĞAR: BÜYÜMENİN 0,6 PUANI NET MAL VE HİZMET İHRACATINDAN GELDİ

Açılış konuşmasında küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye ekonomisinin tüm belirsizliklere rağmen dirençli bir performans sergilediğini belirtti.

Ağar, 'Gayrisafi yurt içi hasılamız 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3, ilk yarısında ise yüzde 2,5 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen 24 çeyrek, bir başka deyişle tam altı yıldır üst üste büyümeyi başardı. Yüzde 2,3'lük büyümenin 0,6 puanı net mal ve hizmet ihracatından geldi' dedi.

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 185 milyar dolara ulaştığını kaydeden Ağar, hizmet ihracatındaki yükselişe de dikkat çekti. Ağar, '2002 yılında yalnızca 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız, 2025 yılında 124,9 milyar dolara ulaştı. Böylece 2025 yılı için belirlediğimiz 121 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefini başarıyla aştık' ifadelerini kullandı.

'BU YIL MAL İHRACATINA 33 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

Ağar, ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 280 milyar dolara ulaştığını belirterek, mal ve hizmet ihracatının toplamda 405 milyar doları aştığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığının temel hedefinin ihracat pazarlarını genişletmek, mevcut pazarlardaki payı büyütmek ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracattaki ağırlığını artırmak olduğunu vurgulayan Ağar, '2025 yılında mal ihracatına 25,5 milyar liralık desteği ihracatçılarımızla buluşturduk. Bu yıl ise 33 milyar liralık destek sağlamayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 15 bin firmamıza 20 milyar liralık desteği ödemiş bulunuyoruz. Firmalarımızın uluslararası arenadaki markalaşma yolculuklarını da kesintisiz desteklemeye devam ediyoruz' diye konuştu.

TECDELİOĞLU: FRANCHISE SİSTEMİ, MARKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

Açılış konuşmasında franchising sisteminin girişimcilik, markalaşma ve ekonomik büyümedeki önemine dikkat çeken TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, başarılı bir iş fikrinin sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir modele dönüşmesinde franchise sisteminin kritik rol oynadığını dile getirdi.

Tecdelioğlu, 'İlk şubeyi açmak bir cesaret, ikinci şubeyi açmak bir maharet. Ancak sonrasındaki şubeleri çoğaltmak bir sistemin eseridir. Franchise'ın gücü de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Başarılı bir iş fikrini aynı kalite, aynı hizmet standardı ve aynı müşteri deneyimiyle farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde sürdürülebilir hale getirebilmek güçlü bir sistem gerektiriyor. Bir işletmenin markaya dönüşmesi ve küresel ölçekte büyümesi de franchise sisteminin başarısıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle girişimciliğin, markalaşmanın ve franchise sisteminin gelişimine yönelik çalışmalar büyük önem taşıyor' dedi.