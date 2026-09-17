Gülseren KARAPINAR-Şevval CİNDİR/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatlarının 65'inci yıldönümü Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma programına katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Çiftçi, 'Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının, Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen aanma programına katıldı. Programa Bakan Çiftçi'nin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ve Kürşat Zorlu, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ile merhum İsmail Namık Gedik'in torunu Namık Gedik katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, vefatlarının 65'inci yıldönümünde düzenlenen programla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi ve anma programına katılanlar merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrine geçti; kabre karanfil bırakan Çiftçi ve programa katılanlar daha sonra dua etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Mesajda, 'Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik ve Maliye Bakanı Hasan Polatkanı katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin' ifadeleri kullanıldı.

'ONLAR BU İRADE DE ORTADAN KALKACAK ZANNETTİLER'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anma programında yaptığı konuşmada, 'Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve onun yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve İsmail Namık Gedik de milletimizin inancıyla, mukaddesatıyla ve değerleriyle yaşama, kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesinin temsilcileri oldular. 27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürülmüştür. Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde 'intihar' olarak duyurdular; ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor; İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. Ardından Yassıada'da milletimizin vicdanında hiçbir zaman karşılık bulmayan bir yargılama süreci de işletildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de, Adnan Menderes ise 17 Eylül 1961'de ölümsüzlüğe yürüdüler. Darağacına gönderilen üç devlet adamıydı; fakat aslında asıl hesaplaşma milletin iradesiyleydi. Ezan-ı Muhammedi'nin yeniden asli hüviyetiyle semalarımızda yankılanması ve Anadolu insanının devlet yönetiminde söz sahibi olması bu iradenin yükselişinin en güçlü işaretleriydi. Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ve Gedik'i ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak' dedi.

'ZAMAN MAZLUMUN HATIRASINI BÜYÜTMÜŞTÜR'

Bakan Çiftçi, 'Üstad Necip Fazıl'ın, merhum Menderes'in şehadetinin ardından kaleme aldığı 'Zeybeğim' şiirindeki o derin sızı, üzerinden on yıllar geçse de hala yüreğimizi titretiyor.' dedi. Bakan Çiftçi ardından 'Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana. Allah deyip şöyle bir doğrulsana' diyerek ' Zeybeğim' şiirini okudu. Evet; Bu Millet doğruldu ve; merhum Necmettin Erbakan'la, merhum Turgut Özal'la, Türkiye Yüzyılının lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ayağa kalktı, hamdolsun. Menderes, Polatkan, Zorlu ve Gedik ise milletimizin gönlünde her geçen yıl daha büyük bir rahmetle anılmaya, minnet ve şükranla yaşamaya devam etti. Türkiye'nin yakın tarihini, milletimizin kendi iradesine sahip çıkma mücadelesi olarak da okumak gerekir. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz'a uzanan süreçte vesayet zihniyeti farklı biçimlerde tezahür etti. 15 Temmuz gecesi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla alanlara meydanlara çıkan aziz milletimiz, tankların karşısına dikilerek bu vesayet zincirine tarihi bir kıyamla 'Dur' dedi. O gece milletimiz, Menderes'in 'Yeter söz milletindir' iradesini bir kez daha meydanlarda haykırdı. İşte bunun için açıkça ifade ediyoruz. Bu aziz millet, kendi bağrından çıkarak, millet uğruna bedel ödeyen milletin adamlarını unutmadığı gibi; milletimizin değerleriyle, mukaddesatıyla, iradesiyle ve tarihiyle savaşan, vesayet zihniyetini ve darbeci zalimleri de asla unutmayacaktır. Bir tarafta darbenin karanlığı, Yassıada'nın zulmü ve darağaçları; öte tarafta milletin gönlünde 65 yıldır yaşayan Menderes, Polatkan, Zorlu, Gedik ve İleri. Zaman zalimin hükmünü aşındırmış; mazlumun hatırasını ise büyütmüştür. Çünkü zulüm, bir insanın sesini susturabilir; fakat hakikatin sesini susturmaya muktedir olamaz' dedi.

'GEDİK'İN NAAŞI ADNAN MENDERES ANIT MEZARI'NIN BULUNDUĞU ALANA NAKLEDİLECEK'

Bakan Çifçi, 'Aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının, Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasına gösterdiği bu büyük vefa dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'i, merhum bakanlarımız Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Ahmet Tevfik İleri'yi ve Namık Gedik'i rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Onların millet sevgisini, mukaddesat hassasiyetini ve bizlere bıraktıkları emaneti gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 'Bugün burada yakın siyasi tarihimizin iki acı hatırasının kesiştiği anlamlı bir buluşmadayız. Bugün 17 Eylül, bundan 63 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından İmralı'da idam edildi. Bir gün önce de Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan darağacına gönderilmişti. Geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki onları milletin iradesini aslında idam etmek istediler bu saldırıyı gerçekleştirerek ama başaramadılar. Süreç içerisinde Türk milleti demokrasiye sahip çıktı, milli iradeye sahip çıktı ve çok şükür bugün de milli iradeye inanmış, demokrasinin yanında duran Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoluna devam ediyor' dedi.

'TARİHİ BİR ADIM ATILMIŞTIR'

Eski bakanlardan Ahmet Tevfik İleri'nin torunu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise, '1950-1960 yılları arasında, Demokrat Parti hükümetleri sürecinde,bu memlekete canla başla hizmet etmiş, çok partili hayata geçiş sancılarına karşın her daim memleketin kalkınma mücadelesinde ön saflarda yer almış, 27 Mayıs darbesi sürecinde ise ağır bedeller ödemiş tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Tabi, bunların arasında, isimleri tarihimize mal olmuş, duruşlarıyla, verdikleri mücadeleyle gönüllerimizde ayrı bir yer edinmiş kahramanlarımıza, şehit Başbakanımız Adnan Menderes'e, şehit bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a rahmet okuyorum. Milli mücadeleden Demokrat iktidara, tüm hayatını bu millete hizmete adamış merhum Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ve darbe sürecinde yitirdiğimiz değerli İçişleri bakanımız sayın Namık Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum. Yine, bu büyük mücadelede, çeşitli makamlarda devletine ve milletine hizmet etmiş, dürüstlükten, samimiyetten hiçbir zaman ödün vermemiş, bir devlet adamı olduğu kadar bir fikir insanı olarak da zihinlerde yer etmiş, ailemizin sevgili büyüğü, Tevfik İleri dedemi de rahmetle yad ediyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı Allah onlardan razı olsun, bizlere de onların isimlerine yakışır evlatlar olmayı, her daim dürüstlük ve samimiyetten sapmadan bu memlekete hizmet etmeyi nasip etsin inşallah' dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI DARBELERİ GERİDE BIRAKTI'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise, ' Anadolu insanının merhum Menderes ve arkadalaşları idama giderken çaresizliği yıllarca Anadolu'nun her köşesinden köy sohbetlerinde ağlayarak anlatılan ve isimlerini çocuklarına torunlarına vererek o pişmanlıkla büyüyen bir nesil oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin ferasetiyle darbeler dönemi sona erdi ve bu vesileyle de artık Türkiye Yüzyılı darbeleri geride bırakarak, demokrasiyi asli unsur olarak kabul ederek ve millet iradesinin üzerinde bir irade tanımayarak Türkiye'yi şahlandırmaya başladı. Bu vesileyle bir kez daha merhum Menderes ve bakanlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli yakınlarına başsağlığı, milletimize başsağlığı diliyor, mekanları cennet, makamları ali olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum' dedi. (DHA)