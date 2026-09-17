Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL,(DHA) - İSPANYA Süper Kupası 2027'nin (Supercopa de Espana 2027) basın toplantısı ve resmi imza törenleri programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılındaki adresi İstanbul'dur. Bu yılın ilk 7 ayında 10 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul, güçlü ulaşım ve konaklama altyapısı, modern tesisleri, organizasyon kabiliyeti ve güvenli şehir kimliğiyle dünyanın en büyük etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek sayılı metropollerden biridir' dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı İspanya Süper Kupası 2027'nin (Supercopa de Espana 2027) basın toplantısı ve resmi imza törenleri bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Turki Abdulmohsen Alalshikh, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hezarfen Ajans ve Sela ev sahipliğinde düzenlenen, protokol konuşmalarıyla başlayan organizasyonda turnuva akışına ilişkin detaylar paylaşılırken, İspanya Süper Kupası ile Dünya Etnospor Birliği bünyesinde stratejik iş birliği ve sponsorluk anlaşmaları da imzalandı.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAKİ KALİTESİNİ TEKRAR ORTAYA KOYABİLİRİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 buluşması, 64 ülkeden yüzlerce bilim insanının katıldığı Şanlıurfa Dünya Neolitik Kongresi, F1'in İstanbul Park'a dönüşü, Filenin Sultanları'nın şampiyonlukla taçlandırdığı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Finalleri, UEFA Avrupa Ligi Finali. Bu listeyi çok daha fazla çeşitlendirebilir; Türkiye'nin küresel spor ve etkinlik dünyasındaki güçlü konumunu, organizasyonlara ev sahipliği yapmaktaki tartışılmaz başarı ve kalitesini tekrar tekrar ortaya koyabiliriz. Bütün bu örnekler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her alanda ne denli muazzam bir mesafe kat ettiğinin, ne denli seçkin bir konuma geldiğinin, imkan ve kabiliyetleri ile nasıl baskın ve etkin bir aktör olduğunun göstergesidir. Dünyanın içinden geçtiği süreçler düşünüldüğünde siyasetten spora, sanattan bilim ve iş dünyasına küresel ölçekte böyle bir güveni tesis etmek ve bunun arkasında en üst düzeyde durmak söze gerek bırakmadan güçlü ve lider Türkiye gerçeğini gözler önüne sermektedir' dedi.

'İSPANYA SÜPER KUPASI'NIN 2027 YILINDAKİ ADRESİ İSTANBUL'DUR'

Bakan Ersoy, 'Şimdi de İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılındaki adresi İstanbul'dur. 2-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda İspanya ve dünya futbolunun önde gelen dört kulübü Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecekler. Bu vesileyle şehrimizde binlerce yabancı sporseveri ağırlayacak ekranları başındaki yüz milyonlarcasını da İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız. Organizasyona ilişkin veriler, bu buluşmanın küresel boyutunu açıkça gösteriyor. Kupa, dünya genelinde 405 milyonun üzerinde video görüntülemesine ve sosyal medya platformlarında 312 milyonun üzerinde gösterime ulaşıyor. Katılımcı kulüplerin toplam küresel taraftar erişimi 700 milyonu aşarken, organizasyon dünyanın hemen hemen her ülkesinde yayın ve medya erişimi sağlıyor. Hal böyleyken İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da gerçekleşmesi de elbette tesadüf değildir' diye konuştu.

'İSTANBUL BU YILIN İLK 7 AYINDA 10 MİLYON 500 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI'

Bakan Ersoy, 'Bu yılın ilk 7 ayında 10 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul, güçlü ulaşım ve konaklama altyapısı, modern tesisleri, organizasyon kabiliyeti ve güvenli şehir kimliğiyle dünyanın en büyük etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek sayılı metropollerden biridir. Bugün şehrimizde 134 bin 716 oda ve 273 bin 38 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasite, büyük organizasyonların oluşturduğu uluslararası ziyaretçi hareketini yüksek hizmet standartlarıyla karşılayabilecek güçtedir. Ancak İstanbul'u dünyanın gözbebeği yapan elbette modern ve kaliteli tesislerinden çok daha fazlasıdır. İki kıtayı birbirine bağlayan, imparatorlukların gözdesi, medeniyetimizin payitahtı bu kadim şehir; tarih ve kültür mirasıyla, Boğaz'ı, Tarihi Yarımada'sı, sarayları, müzeleri, çarşıları ve canlı kültür-sanat hayatıyla ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açmakta; dünyada benzerini bulamayacakları özgünlükte bir seyahat deneyimini sunmaktadır' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONLARINDAKİ KUSURSUZ KONUMUNU BİR KEZ DAHA TESCİLLENECEK'

Bakan Ersoy, 'Bizler küresel ölçekte takip edilen bu tür uluslararası organizasyonları Türkiye'nin güvenli ve güçlü destinasyon algısını pekiştiren, küresel görünürlüğünü artıran ve yüksek gelirli ziyaretçi talebini destekleyen stratejik bir fırsat olarak görüyoruz. İspanya Süper Kupası'nı bu yaklaşımla değerlendiriyor, İstanbul için çok ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. İnanıyorum ki bu organizasyon Türk ve İspanyol futbolu arasındaki bağları güçlendireceği gibi ülkemizin ve İstanbul'un büyük spor organizasyonlarındaki kusursuz konumunu da bir kez daha tescilleyecektir' dedi.

'FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'Sİ, TOFSED İSTANBUL PARK'TA 1-3 EKİM 2027'DE'

Bakan Ersoy, 'İstanbul'un küresel etkinlik merkezi kimliğini güçlendiren bir diğer önemli sportif gelişme ise şüphesiz ki Formula 1'in yeniden Türkiye'ye kazandırılmasıdır. Takvimimiz de artık belli olmuş durumda. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, TOFSED İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2027'de sporseverlere yeniden kapılarını açacak. Ayrıca2027 yılından itibaren en az beş yıl boyunca da Formula 1 takviminde yer alacağız. 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşan ve tribünlerde 6,7 milyondan fazla seyirci ağırlayan Formula 1, dünyanın en yüksek görünürlüğe sahip spor organizasyonlarından biridir. İstanbul'u, dünyanın tek 'İki kıtayı birleştiren Formula 1 şehri' olarak konumlandırdığımız bu organizasyon, şehrimizin tarihi kültürel ve coğrafi zenginliğini sporun yüksek temposuyla buluşturacaktır. Formula 1'i de konaklamadan gastronomiye, kültürden alışverişe kadar şehrin tamamına yayılan, nitelikli ziyaretçi talebi oluşturan ve kalıcı ekonomik değer üreten bir turizm hamlesi olarak değerlendiriyoruz. Son olarak 2027 yılında İspanya Süper Kupası ve F1'inyanı sıra UEFA Konferans Ligi Finali'ne ve 16-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 4'üncü Avrupa Oyunları'na yine İstanbul'un ev sahipliği yapacak olması binlerce sporcu ve sporseveri ağırlayacak olmamız vurguladığımız İstanbul ve Türkiye gerçeğini tekrar tekrar perçinlemektedir' diye konuştu.

'İSTANBULUMUZ HER GEÇEN GÜN KENDİ ÇITASINI DAHA DA İLERİYE TAŞIYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, 'İstanbul'umuz kültürde, sanatta, sporda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir şehir ve her geçen gün kendi çıtasını daha da ileriye taşıyor. Özellikle sporda stadyumların yapılmasıyla, altyapımızın tamamlanmasıyla, yine kültür ve sanat tesislerimizin bitmesiyle birlikte neredeyse her an uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu etkinliğin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İspanya ve Suudi Arabistan yetkilileri, Sayın Bakanlarımız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ve destek veren bütün kulüplerimize, Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE SPONSORLUK ANLAŞMALARI DA İMZALANDI

Konuşmaların tamamlanmasının ardından programın imza törenleri bölümüne geçildi. Tören kapsamında İspanya Süper Kupası ile ilgili olarak Sela CEO'su Dr. Rakan Alharthy ile RFEF Başkanı Rafael Louzan Abal arasında 'Sela - RFEF Anlaşması' imzalandı. Ardından Dr. Rakan Alharthy ile Hezarfen Ajans CEO'su Hüseyin Avni Önder, 'Sela - Hezarfen Ajans Anlaşması'na imza attı.

Dünya Etnospor Birliği anlaşmaları kapsamında ise GEA CEO'su Faisal Bafarat ile Dünya Etnospor Birliği Genel Sekreteri Abdulhalim Aksu arasında '2026 Etnospor Riyad Anlaşması' ve '2027 Etnospor İstanbul Sponsorluk Anlaşması - Riyadh Season' olmak üzere iki ayrı protokol imzaladı. Program, protokol üyelerinin katılımıyla çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi. (DHA)