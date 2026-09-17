Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL,(DHA) - İSPANYA Süper Kupası 2027 (Supercopa de Espana 2027) basın toplantısı ve resmi imza törenleri programında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Dünya Etnospor Birliği olarak bizler Suudi Arabistan ile iş birliğinin yeni bir sayfasını açmış durumdayız. Kasım ayında 2027 yılında Riyad'da Etnospor ve Kültür Festivalimizi düzenleyeceğiz. Oluşturmuş olduğumuz iş birliği 2027'nin de ötesine mutlaka taşınacak ve 'Etnospor 2027' ismini verdiğimiz yeni projemiz kapsamında da çeşitli birlikte iş birliklerimiz olacak' dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı İspanya Süper Kupası 2027 (Supercopa de Espana 2027) basın toplantısı ve resmi imza törenleri bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Turki Abdulmohsen Alalshikh, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hezarfen Ajans ve Sela ev sahipliğinde düzenlenen, protokol konuşmalarıyla başlayan organizasyonda turnuva akışına ilişkin detaylar paylaşılırken, İspanya Süper Kupası ile Dünya Etnospor Birliği bünyesinde stratejik iş birliği ve sponsorluk anlaşmaları da imzalandı.

'DÜNYANIN EN İYİ FUTBOL OYUNCULARINDAN BAZILARI İSPANYOL KULÜPLERİNDE OYNUYOR'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Dostum Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki El Faysa'yı daha önce İstanbul'da da ağırlamıştık. Kendisiyle Dünya Etnospor Birliği olarak son 10 yılda neler yaptığımızı uzun uzun konuşmuştuk. Bu toplantılarımızdan birisinde İspanya Süper Kupası'nı İstanbul'da düzenleyebileceğimize dair bir fırsattan bahsetmişti. Bizim İstanbul'un bu etkinliği düzenlemesini ne kadar desteklediğini özellikle belirtmişti. Bunun üzerine bakanlıklarımızla, federasyonumuzla ve kulüplerimizle bir araya geldik. Görüşmeleri yaptık ve ne güzel oldu ki bu anda şu anda buradayız ve İstanbul 2027 İspanya Süper Kupası maçlarını düzenleyecek şubat ayında. Bu 4 başarılı İspanyol kulübü İstanbul'da maçları oynayacaklar ve dünya futbolunun en güzel örneklerini bize sunacaklarına eminim. Bildiğiniz gibi zaten İspanya son Dünya Kupası'nın kazanan ülkesi oldu. Dünyanın en iyi futbol oyuncularından bazıları İspanyol kulüplerinde oynamakta, hatta kendi oyuncumuz Arda Güler de bunlara dahil olmak üzere. Arda'yı da alkışlamak isterim. Kendisi de İstanbul'da Real Madrid'le gelip bu maçlarda oynayacaktır. Arda burada, İstanbul'da aslında kendi taraftarları önünde oynayacak bir nevi. Real Madrid formasını giyerek ilk defa Türkiye'de oynayacak. O anlamda Türk futbol taraftarları için de güzel bir an olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra hem Suudi Arabistan'dan hem İspanya'dan diğer temsilcilerimizi de ağırlayacağız. İspanya'dan da yine takımlarını desteklemek üzere birçok taraftar burada olacak' diye konuştu.

'ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİMİZİ, RİYAD'A TAŞIYORUZ'

Erdoğan, 'Dünya Etnospor Birliği olarak bizler Suudi Arabistan ile iş birliğinin yeni bir sayfasını açmış durumdayız. Kasım ayında 2027 yılında Riyad'da Etnospor ve Kültür Festivalimizi düzenleyeceğiz, Riyad mevsimi çerçevesinde, Riyadh Season. Aynı şekilde bizim mayısta İstanbul'da düzenleyeceğimiz Etnospor etkinliğimizin de sponsorlarından birisi olacak. Oluşturmuş olduğumuz iş birliği 2027'nin de ötesine mutlaka taşınacak ve 'Etnospor 2027' ismini verdiğimiz yeni projemiz kapsamında da çeşitli birlikte iş birliklerimiz olacak. Bunun da detaylarını daha sonra paylaşacağız. Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Bu etkinliğin İstanbul'a gelmesinde destek olan taraflardan birisi olarak bugün burada olmaktan çok mutluyum. Dostlarımızın İstanbul'a ve Türkiye'ye olan yakınlıklarını biliyoruz. Bu anlamda buradaki ülkelerimiz, bu üç ülke arasındaki, İspanya, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki bu güçlü bağların da güzel bir örneği olacak. Bunu dünyaya göstermiş olacağız bir açıdan da. Bu tip alternatif dostluklar ülkeler arasında daha fazla güçlü olması gerekiyor, şu anda günümüzün gerektirdiği paradigmalar çerçevesinde. Bu anlamda huzurun ve istikrarın dünyada sağlanabilmesi için, şu anda buna çok ihtiyacımız var tüm dünya olarak. Bu anlamda böylesine önemli ülkelerle, yani Suudi Arabistan, İspanya gibi ve Türkiye gibi bu üç önemli ülkenin bu anlamda bir araya gelmiş olmasını çok kıymetli buluyorum. Hem bizi ülkeler olarak hem de kurumlarımız arasında iş birliğini çok güçlendirebileceğimize inanıyorum' diye konuştu. (DHA)