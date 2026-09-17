Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Engermen (60) hayatını kaybetti.

Kaza, Birecik-Halfeti kara yolunun Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine gitmekte olan Mustafa Engermen'in kullandığı 63 ADH 656 plakalı hafif ticari araç ile Mümin A. (45) idaresindeki 35 BYC 613 plakalı tur otobüsü çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Engermen, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Engermen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)