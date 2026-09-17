ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şarkı söyleyen öğrencileri kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte şarkı söyleyen Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür'ü makamında ağırladı. Öğrencilere ziyarette, aileleri ile okul müdürü Ali Yılmaz da eşlik etti. Bengü ve Kıvanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendileri için gönderilen hediyeleri de Bakan Tekin'in elinden aldı.

Çocuklarla sohbet eden Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulun kamuoyunda henüz yeterince tanınmadığını belirterek, öğrencilerin sergilediği başarılı performansların okulun daha geniş kesimlerce duyulmasına ve tanınmasına da vesile olduğunu ifade etti. Çocukların eğitim hayatında mutlu olmalarına önem verdiklerini belirten Tekin, 'Her şeyden önemlisi, çocukların okula giderken mutlu olması' dedi.

Aileler de okulun müzik yeteneği bulunan çocuklar için önemli bir imkan sunduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin çok yönlü yetiştirildiğini, üretme ve sanat icra etme imkanı bulduklarını ifade etti.

Bakan Tekin özverileri için ailelere teşekkür ederek, 'İnşallah çocuklarımızın bahtları açık olur. Ülkeye, millete faydalı bireyler olarak yetişir' dedi.

Öte yandan, ziyarette Bengü Yeşilbaş, okulu için sözlerini yazıp bestelediği marşı Bakan Tekin için seslendirirken Kıvanç Özgür de ney dinletisi sundu. (DHA)