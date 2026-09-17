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Öte yandan Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan 3 aylık bebeği U.M.K. ve kayınpederi H.Ç.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un cenazesi memleketi olan Karabük'e getirildi. Kocakurt'un cenazesi, ikindi vakti Elif Cami'nde kılınan namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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