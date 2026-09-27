ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 6'ncı yılında 2'nci Karabağ Savaşı şehitlerini andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, '27 Eylül 2020'de başlayan Vatan Savaşı'nda, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a kavuşmasının en anlamlı mirası olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Türkiye olarak Karabağ'da nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak; bugün de can Azerbaycan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz biliyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar, dün olduğu gibi bundan sonra da hiç bir provokasyona geçit vermeyecektir' ifadelerini kullandı. (DHA)