ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı.

MSB tarafından, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü için, Bakanlığın sanal medya hesabından videolu mesaj paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Türk Denizcisi 488 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor. Her daim milletinin emrinde, görevinin başında olan Türk Deniz Kuvvetlerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)