ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılına ilişkin, 'Dokuz yıl önce, toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017'de başlayan Sıfır Atık yolculuğumuz, bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü' dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Dokuz yıl önce, toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017'de başlayan Sıfır Atık yolculuğumuz, bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü. Bir fikirle başlayan bu değişim; evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu. Çünkü Sıfır Atık, yalnızca neyi attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır. Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık Kararı ise bu yolculuğun küresel dönüm noktasıdır' dedi.

'ÜLKEMİZİN TECRÜBESİ FARKLI COĞRAFYALARA TAŞINDI'

Erdoğan, '30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilanı ve Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun kurulmasıyla, ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu dokuz yıllık birikim, Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar, tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz. Bu inancı paylaşan, emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür ediyor; Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum' açıklamasında bulundu. (DHA)