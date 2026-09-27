ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılına ilişkin, '9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, 'atma, dönüştür' çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 27 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, 9'uncu yılını kutluyor. Bu yıl Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapması nedeniyle Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yıl teması '0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte' olarak belirlendi. Antalya'da düzenlenecek COP31'in Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli teması arasında ve '2035 Küresel Uygulama Hedefleri' arasında yer alan Sıfır Atık geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulama projesi olarak dünyaya örnek olacak. COP31'in 6 hedefinden biri olan 'Sıfır Atık ve metan azaltımı' dünya genelinde atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılmasını amaçlıyor.

'DÜNYA İÇİN 0'DAN COP31'E'

Projenin 9'uncu yılı ile ilgili sanal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, 'atma, dönüştür' çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor. Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0'dan COP31'e' açıklamasını yaptı.

28 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 2017 yılından bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salınımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı. Bugüne kadar; 220 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi. 28 milyon kişiye eğitim verildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı her yıl artırılarak 2024 yılında yüzde 36,08'e; 2025 yılında ise yüzde 37,53'e yükseltildi. Türkiye 2035 yılında geri kazanım oranı yüzde 60'a, 2053 yılında da yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

EKONOMİYE 365 MİLYAR TL KATKI SAĞLANDI

Ayrıca, 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ve 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte toplam 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bu sayede ülke ekonomisine 365 milyar TL katkı sağlandı. Toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer 270 milyar kilovat enerji tasarrufu, İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eş değer 2 trilyon litre su tasarrufu, Türkiye'deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eş değer 60 milyar litre petrol tasarrufu, yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde (390 milyon metreküp) atık depolama yeri tasarrufu sağlandı. Türkiye'deki ormanların yüzde 7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salınımına eş değer 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi. (DHA)