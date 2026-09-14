İstanbul, (DHA)- İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kırtasiye dağıtımları yapacağını duyurdu. Vakıf, çalışma ile 22 ülkedeki 10 bin çocuğa destek ulaştırmayı hedefliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, eğitime erişimde zorluk yaşayan ve maddi imkansızlıklarla mücadele eden çocukların okul heyecanına ortak olmayı amaçlıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber bağışçıların desteğiyle yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilen ve bedeli 1500 TL olarak belirlenen kırtasiye setlerinde, bir öğrencinin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı tüm temel malzemelerin bulunduğu kaydedildi. Çocuklara hediye edilecek okul çantalarının içerisinde defterler, kalem kutusu, kurşun ve tükenmez kalemler, silgi, kalemtıraş, cetvel takımı, boya kalemleri ve çeşitli yardımcı kırtasiye gereçlerinin yer aldığı bildirildi.

'İYİLİKSEVER BİR DÜNYANIN TEMELLERİNİ HEP BİRLİKTE ATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Vakfın kırtasiye çalışmaları ile ilgili konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Reşat Başer, 'İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine yönelik hazırlıklarımızı tamamlayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İHH olarak Türkiye'deki çocuklarımız başta olmak üzere, maalesef her geçen gün çatışmaların arttığı bölgelerdeki evlatlarımızın eğitimlerini önceliklendirerek bu dağıtım faaliyetlerini yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kırtasiye seti, eğitimin en temel ve öncelikli ihtiyaçlarının başında geliyor. Biz de bu çalışmayı yürütürken özellikle yetimhanelerde kalan çocuklarımızı, ailelerinin yanında desteklediğimiz yetimlerimizi ve çeşitli afet ile felaketlerden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerini hedefliyoruz' diye konuştu.

Başer, 'Günümüze baktığımızda maalesef Yemen'de, Lübnan'da, Suriye'de, Arakan kamplarında, Bangladeş'te, Bangsamoro'da, Nijer'de, Sudan'da ve daha saymakla bitmeyen birçok zorlu coğrafyada çocuklar zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bizler bu eğitim yardımlarıyla aslında onları hayata hazırlamaya ve iyiliksever bir dünyanın temellerini hep birlikte atmaya çalışıyoruz. Bu nedenle yürütülen bu çalışmanın öneminin son derece farkındayız. İnşallah hazırlanan kırtasiye yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

22 ÜLKEDE DAĞITIM YAPILACAK

Çocukların geleceğe umutla bakmasını hedefleyen vakıf; 22 ülkede toplam 10 bin çocuğa kırtasiye seti ulaştıracak. Dağıtımlar Türkiye başta olmak üzere Suriye, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Somali, Yemen, Sudan, Bosna-Hersek, Filipinler, Karadağ, Lübnan, Mali, Sri Lanka, Tanzanya, Kırgızistan, Tayland, Togo, Tunus, Sierra Leone, Nepal ve Tayland/Patani'de gerçekleştirilecek. Çoğunlukla yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak kırtasiye setleriyle, desteklerin artması halinde 30 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

İHH aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye seti hediye etmek isteyenlerin; İHH'nın banka hesap numaralarından, vakfın internet sitesi üzerinden online olarak veya en yakın İHH temsilciliğine giderek bağışta bulunabileceği bildirildi.