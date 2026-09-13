KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla 'Pusula Maraş Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdi. Eğitim merkezinde binin üzerinde öğrenciye alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz dershane hizmeti sunulacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pusula Maraş Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Necip Fazıl Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanda kurulan merkezde, gençlere ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursu verileceği bildirildi. Eğitim merkezinden 500 LGS ve 600'ün üzerinde YKS öğrencisinin faydalanması planlanıyor. Merkezde öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak, düzenli deneme sınavlarıyla sınavlara hazırlık süreçleri desteklenecek. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri ve kulüpleri, konferans ve motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.

Pusula Maraş Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören öncesinde merkezi gezen protokol üyeleri, derslikler ve sosyal alanlarda incelemelerde bulundu. Öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen protokol üyeleri, eğitim merkezinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı.

GÖRGEL: İLK DERS ZİLİMİZ ÇALDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pusula Maraş markasını gençlere yönelik çalışmaların ortak çatısı olarak oluşturduklarını belirterek, eğitim merkezinin gençlerin geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Görgel, 'Bugün burada ilk ders zilimiz çaldı. Genç kardeşlerimizin hayallerindeki hedeflerine ulaşmaları en büyük arzumuz. İnşallah o hedefe ulaşırken bizler yanlarındaki en büyük destekçilerinden birisi olacağız' dedi. Görgel, merkezde 500 LGS öğrencisi ile 600'ün üzerinde YKS öğrencisinin eğitim alacağını belirterek, 640 saatlik eğitim programının yanı sıra deneme sınavlarının da gerçekleştirileceğini kaydetti.

KİRİŞÇİ: KAHRAMANMARAŞ ÇOK BAŞKA BİR NOKTAYA GELDİ

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta gençlerin ücretsiz eğitim alabileceği modern bir merkezin açılmasının şehrin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi. Kirişci, merkezi kente kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ekibine teşekkür etti.

YAZGI: GENÇLERİN GELECEK PLANLARINA KATKI SAĞLAYACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da gençlerin gelecek planlarına katkı sağlayacak bir merkezin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazgı, gençlerin akademik başarılarının yanında milli ve manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetişmesinin önemine değinerek, Pusula Maraş Eğitim Merkezi'nin Kahramanmaraş'ın geleceğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

DEPREM SONRASI GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta bir yandan konut, altyapı ve üstyapı çalışmaları sürerken, diğer yandan gençlerin eğitim hayatını destekleyecek projeler hayata geçiriliyor. Pusula Maraş Eğitim Merkezi ile deprem sonrası eğitim imkanlarının güçlendirilmesine katkı sağlanması, gençlerin sınavlara ücretsiz hazırlanabilmesi ve sosyal-kültürel gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.