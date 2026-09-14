LİTVANYA, (DHA) - LİTVANYA hava sahasında olası insansız hava aracı tehdidi nedeniyle ülkede görevli NATO savaş uçakları havalandırıldı ancak radarların tespit ettiği cismin kuş sürüsü olduğu ortaya çıktı.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi (NKVC), dün yerel saatle 12.56'da ülkenin hava sahasında tanımlanamayan bir cisme ilişkin sinyal alındığını ve başkent Vilnius ile çevresinde saat 12.59'da olası hava tehdidine ilişkin sarı alarm verildiğini bildirdi. Litvanya basınında yayımlanan açıklamada, radar kayıtlarında insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cismin kontrol edilmesi amacıyla ülkede görev yapan NATO savaş uçaklarının havalandığı belirtildi. İncelemede radarların tespit ettiği cismin İHA değil, kuş sürüsü olduğu tespit edildi. Geçici olarak kapatılan Vilnius Havalimanı'ndaki uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.