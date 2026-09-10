Öğrenci ve öğretmenlerin teknolojik yetkinlikleri için iş birliği

İSTANBUL, (DHA)- MEDENİYET Teknopark ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin ve öğretmenlerin teknoloji, yapay zeka, yazılım, robotik ve girişimcilik alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere yönelik eğitim, mentorluk, kariyer, staj ve istihdam çalışmaları; öğretmenlere yönelik ise yapay zeka ve teknoloji eğitimleri ile proje geliştirme ve girişimcilik programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, dekanlar, teknoloji firmalarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

TEKNOLOJİ EĞİTİM FİRMALARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Program öncesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve beraberindeki heyet, Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi'ndeki kuluçka alanında faaliyet gösteren teknoloji eğitim firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yentür, firmaların geliştirdiği ürün, proje ve teknolojik çözümler hakkında bilgi alırken, teknoloji ekosisteminin sahip olduğu bilgi birikiminin eğitim alanında nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde öğrencilerin teknoloji ekosistemini yakından tanımalarına yönelik çalışmaların yanı sıra öğretmenlerin yeni teknolojiler konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim kurumları ile teknoloji firmaları arasında oluşturulabilecek iş birliği modelleri değerlendirildi. Firma görüşmelerinin ardından İş Birliği Protokol Programı'nın açılışı gerçekleştirildi. Medeniyet Teknopark'ın Ar-Ge, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik çalışmalarının aktarıldığı tanıtım filmi gösterildi.

YENTÜR: ÖĞRETMENLERİMİZE, ÖĞRENCİLERİMİZE VE ÜLKENİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAĞIZ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, konuşmasında Medeniyet Teknopark'ın teknoloji ekosisteminin eğitimle buluşturulmasının önemine dikkati çekti Geleceğin bilgi ve teknoloji dünyasının insani değerlerle birlikte ele alınması gerektiğini belirten Yentür, 'İnşallah buradaki ekosistemle buluşarak öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ülkenin gelişimine fayda ve katkı sunacağız. Yarının bilgi dünyasını, teknoloji dünyasını; erdemiyle, değeriyle, vicdanıyla ve adaletiyle harmanlayarak bilgisini, görgüsünü ve ilmini tüm insanlığın hayrına sarf edebilecek bir nesil için bu ortamı en güzel şekilde değerlendireceğiz' dedi.

'DÜNYA ÇOK FARKLI BİR YERE EVRİLİYOR'

Teknolojik dönüşüme de değinen Yentür, teknoloji geliştirme bölgelerinin değişimi görebilmek ve bu değişime hazırlanabilmek açısından önemli merkezler olduğunu belirtti. Yentür, 'Dünya çok farklı bir yere evriliyor. O değişim için gerçekten başlangıç noktası önce insanların hazır bulunuşluk düzeyi ve bunu görebilmesi. Bu mekanlar, teknoloji geliştirme merkezleri ve teknoparklar bunu sağlıyor' ifadelerini kullandı.

İş birliğinin kısa sürede somut çalışmalara dönüşmesini hedeflediklerini belirten Yentür, öğretmen eğitimlerinin öncelikli başlıklardan biri olacağını ifade ederek, 'İki ayaklı bir çalışmayla inşallah hemen ekim başında başlamamız lazım. Birinci husus öğretmenlerin eğitimi. Buranın hakkını verelim. Burası ülkenin bir değeri' diye konuştu. Yentür ayrıca gerçekleştirilecek çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu değerlerle birlikte yürütülmesinin önemine değindi.

ÖĞRENCİLERE YAPAY ZEKA, YAZILIM, ROBOTİK VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

Protokol kapsamında öğrencilere yönelik çalışmaların bir bölümünü teknoloji ve girişimcilik eğitimlerinin oluşturacağı bildirildi. Öğrencilere yapay zeka, yazılım, robotik ve girişimcilik alanlarında eğitimler verilmesi; fikir yarışmaları, ideathon ve hackathon etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor. Öğrencilerin geliştirdiği fikirlerin projelere ve iş modellerine dönüştürülmesi sürecinde mentorluk desteği sağlanması da protokolün çalışma başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıca Medeniyet Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar ve alanında uzman isimlerle öğrencileri bir araya getirecek kariyer söyleşilerinin gerçekleştirilmesi, gençlerin teknoloji sektörünü ve geleceğin mesleklerini doğrudan sektör temsilcilerinden tanımalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Protokol kapsamında öğrenciler için teknik alanlarda staj ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ VE PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

İş birliğinin ikinci ayağını ise öğretmenlere yönelik çalışmaların oluşturacağı aktarılırken, öğretmenlerin teknolojik dönüşüme uyum sağlamalarına ve yeni teknolojileri eğitim süreçlerinde daha etkin değerlendirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla yapay zeka ve teknolojileri konusunda eğitimler düzenleneceği de belirtildi. Bunun yanı sıra öğretmenlere teknoloji, girişimcilik ve proje geliştirme alanlarında eğitimler verilmesi planlanıyor. Öğretmenlerin proje üretme ve destek mekanizmalarından yararlanma kapasitelerinin artırılması amacıyla TÜBİTAK, KOSGEB, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği desteklerine ilişkin bilgilendirme eğitimleri de gerçekleştirilecek.

Protokol kapsamında öğretmenlerin girişimcilik fikirlerini geliştirebilmelerine yönelik şirket kurulumu ve kuluçka programlarına katılım süreçlerinde Medeniyet Teknopark ekosisteminin imkanlarından faydalanabilmeleri de amaçlanıyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, iş birliği protokolünü imzaladı. Protokolle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim alanındaki deneyimi ve insan kaynağı ile Medeniyet Teknopark'ın teknoloji, Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin bir araya getirilmesi hedefleniyor. İş birliğiyle öğretmenlerin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi; öğrencilerin ise yapay zekadan robotiğe, yazılımdan girişimciliğe uzanan alanlarda eğitim, mentorluk, kariyer, staj ve istihdam olanaklarıyla buluşturulması amaçlanıyor.