Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- UĞUR Okulları'nın Yozgat Kampüsü, düzenlenen açılışla eğitim hayatına başladı. Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, 'Uğur Okulları, Maarif Modeli'nin en iyi uygulandığı özel okuldur' dedi.

Uğur Okulları, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek olan Yozgat Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır katıldı. Çakır, kurumun 58 yıldır Türk milli eğitimine hizmet verdiğini belirterek, 'Türkiye genelinde yaptığımız tüm hizmetleri Yozgat'ımıza kavuşturmak istiyoruz. Milli eğitimimizle entegre şekilde, bu güzel kampüste anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde hizmet vereceğiz. Uğur Okulları, Maarif Modeli'nin en iyi uygulandığı özel okuldur. Bunu genel müdür olarak iddia ediyorum. Bu konuda da çok kararlıyız. Teknolojide en iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Türkiye'de üniversitesiyle, iki ayrı marka okuluyla ve kurslarıyla Türk Milli Eğitimine hizmet eden bir kurumuz' diye konuştu.

Uğur Okulları Yozgat Kampüsü Kurucu Temsilcisi Göksel Koçak yaptığı konuşmada, Yozgat'ta öğrencileri, Uğur okullarının güçlü eğitim deneyimi ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yozgat Vali Yardımcısı İdris Koç ise, 'İlimizde eğitim kurumlarının sayısının artması bizim için önemli. Eğitime olumlu katkı sunacağını düşünüyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Konuşmaların ardından öğrenci velileri ve katılımcılar okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. (DHA)