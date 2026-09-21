İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Haysiyet, yayın hayatına hızlı bir giriş yaparken dizinin dikkat çeken isimlerinden Merih Öztürk canlandırdığı Simay Tarhan karakteriyle gündeme geldi. Genç oyuncunun performansı izleyicilerden beğeni toplarken, sosyal medya paylaşımları da yoğun ilgi görüyor.

SİMAY ÇOK SEVİLDİ

Haysiyet dizisinde Simay karakterine hayat veren Merih Öztürk, oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Zeki, sağduyulu ve özgürlüğüne düşkün bir kadın olan Simay, adalet duygusu ve inatçı yapısıyla hikâyenin önemli karakterleri arasında yer alıyor.

PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

Haysiyet'in ekrana gelmesiyle Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin yakın markajına girdi. Oyuncunun son dönemdeki paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum alırken, hayranları Öztürk'e övgüler yağdırıyor.

Süreç Film imzalı Haysiyet, salı saat 20.00'de Kanal D'de.