ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında sunum yaptı.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, milli güvenliğin sosyal boyutunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik. Aile ve nüfus politikalarımızı, ülkemizin demografik dönüşümünü, çocuklarımızın korunmasını, değişen sosyal riskler karşısında bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları değerlendirdik. Milli güvenliğimiz açısından güçlü aileler ile sağlam toplumsal bağlar ve dayanıklılığın taşıdığı önemi bir kez daha vurguladık. Bu vesileyle konferansın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)