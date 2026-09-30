DİYARBAKIR, (DHA)- CHAMPİON Pizza'nın kurucusu iş insanı Hakkı Akdeniz memleketi Diyarbakır'da yaklaşık 15 yıldır hayalini kurduğu pizza okulunu açtı. Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek okulda, çocuk ve gençlere ücretsiz eğitim verilerek meslek edinmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın desteğiyle oluşturulan atölyede, temel pizza yapım tekniklerinin yanı sıra Diyarbakır mutfağında kullanılan yöresel ürünlerden yararlanılarak farklı tarifler üzerinde de çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

İLK EĞİTİME 10 KADIN KURSİYER DE KATILDI

Akdeniz'in mentorluğunda gerçekleştirilen ilk eğitim programına KEYMA bünyesindeki 10 kadın kursiyer de katıldı. Dört gün süren eğitimlerde kursiyerler, yerel malzemeler kullanarak farklı pizza tarifleri hazırladı. Programın tamamlanmasının ardından düzenlenen açılışta kursiyerlere sertifikaları verilirken, eğitim sırasında hazırlanan pizzalar davetlilere ikram edildi.

Pizza okulunda ilerleyen süreçte çocuk ve gençlere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor. Proje kapsamında katılımcıların temel pizza yapım tekniklerini öğrenmesi, mutfak alanında deneyim kazanması ve edindikleri bilgileri mesleki hayatlarında kullanabilmesi hedefleniyor.

Yıllar önce Diyarbakır'dan ayrılırken bir gün memleketine dönerek edindiği tecrübeleri çocuklara aktarmayı hayal ettiğini belirten Hakkı Akdeniz, pizza sektöründeki çalışmalarının ardından yaklaşık 15 yıldır üzerinde durduğu projeyi hayata geçirdiğini aktardı.

'HAKKI ABİMİZ YAPTIYSA BİZ DE YAPABİLİRİZ DESİNLER'

Pizza okulunun yalnızca mesleki eğitim verilen bir alan olmasını istemediğini söyleyen Akdeniz, çocukların kendi hayat hikayesinden de sonuç çıkarmasını istediğini belirtti. Akdeniz, 'Benim en büyük isteğim, buraya gelen çocukların hikayemi gördüklerinde 'Hakkı Abimiz yaptıysa biz de yapabiliriz' demeleri. İlkokulu bitirme fırsatı bulamadan başladığım hayatımda zorluklarla karşılaştım ancak çalışmaya devam ettim. Bir çocuğun buradan kendisine bir yol çizerek ayrılması benim için kazandığım unvanlardan daha değerli' dedi.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Eğitimlerin ücretsiz gerçekleştirileceğini belirten Akdeniz, ekonomik imkanların öğrenmek isteyen çocuk ve gençlerin önünde engel oluşturmaması gerektiğini söyledi. Akdeniz, 'Öğrenmek isteyen bir çocuğun veya gencin maddi imkanı olmadığı için bu kapıdan dönmesini istemiyorum. Burada bildiklerimizi paylaşacağız. Çocukların ve gençlerin bir meslek öğrenmesine, kendi yollarını kurmasına katkı sağlayabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 yıldır düşündüğü projenin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Akdeniz, 'Bu projenin gerçekleşmesinde desteği bulunan Mehmet Kaya'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelenlerin yalnızca pizza yapmayı öğrenmesini istemiyorum. Çocukların ve gençlerin öğrendikleriyle kendi hayatlarında bir kapı açabilmesi benim için önemli' diye konuştu.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, BEN DE YAPABİLİRİM DİYEBİLMESİ'

Okulda eğitim alanların ilerleyen dönemde kendi işlerini de kurabileceğini belirten Akdeniz, 'Bir çocuk burada ilk pizzasını yapabilir, bir kadın öğrendiği tarifleri daha sonra kendi işinde kullanabilir. Bir genç de buradan aldığı eğitimle mesleğine başlayabilir. Benim için önemli olan, buradan ayrılan kişinin 'Ben de yapabilirim' diyebilmesi' dedi.