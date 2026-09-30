AZERBAYCAN, (DHA) - MAKİNE ve Kimya Endüstrisi'nin iştiraki Makine Kimya Azerbaijan ile Azerbaycanlı savunma sanayii firması MİRAS arasında, Azerbaycan ordusu envanterindeki BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) 2025 yılında bölgesel iş birliği imkanlarını geliştirmek ve ticari faaliyetlerini yerinde yürütmek amacıyla kurduğu Makine Kimya Azerbaijan (MKA), Azerbaycanlı savunma şirketi MİRAS ile mutabakat zaptı imzaladı. SAHA 2026'da MKE ile MİRAS arasında imzalanan anlaşmanın devamı niteliğindeki mutabakat zaptı; Azerbaycan ordusu envanterindeki BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu ve ortak savunma sanayii projelerinin Azerbaycan'da yürütülmesini kapsıyor. Proje kapsamında modernize edilen ilk zırhlı araca 'TURAN' ismi verilirken, araç ADEX Fuarı kapsamında MKE standında ilk kez kamuoyuna sergilendi. İmzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde silah, mühimmat ve araçlara entegre edilen sistemlerin yanı sıra bakım ile yenileme çalışmalarına yönelik yeni projelerin değerlendirilmesi de hedefleniyor.

ADEX 2026'da tanıtılan BMP-1T (TURAN), mevcut platformun ateş gücü, hedef tespit ve takip ile ateş kontrol kabiliyetlerini bugünkü muharebe ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştiriyor. Modernizasyon kapsamında mevcut 73 mm ana silahın yerine çift mühimmat besleme özelliğine sahip 30 mm otomatik top entegre ediliyor. Yeni kule yapısı; daha geniş yükseliş açısı ve 360 derece kesintisiz dönüş kabiliyetiyle farklı hedeflere karşı kullanım esnekliği sağlıyor.

Elektro-optik ve termal görüntüleme sistemleri, otomatik hedef takip ile gelişmiş stabilizasyon kabiliyetleriyle desteklenen BMP-1T (TURAN), gece ve gündüz görev etkinliğini artırıyor. Yenilenen dijital kontrol altyapısı ise mürettebatın hedef tespit, değerlendirme ve angajman süreçlerindeki koordinasyonunu güçlendiriyor.

Ayrıca MKE'nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geliştirilmesinde edinilen tecrübeden yararlanılarak, BMP-1T (TURAN)'a dron tehditlerine karşı koruma kabiliyeti kazandırılması amaçlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Makine Kimya Azerbaijan ile Azerbaycanlı savunma şirketi MİRAS arasında imzalanan mutabakat zaptından detay görüntüler.

- BMP-1T (TURAN) tanıtımı.