İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençlerin düşünme, ifade etme, dinleme ve analiz etme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması'nın (TMY) tanıtım programı İstanbul'da yapıldı. Yarışmada 9 bölgede toplam 10 bin 500 takım ve 21 bin öğrencinin mücadele etmesi planlanırken, Türkiye birincisi olan takıma 100 bin lira ödül verilecek.

Beyoğlu'ndaki Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen tanıtım programına AK Parti MKYK Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın yönetim kurulu üyeleri, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin oyuncuları Serkan Çayoğlu ve Rüzgar Aksoy ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler katıldı.

'MÜNAZARA BİZE KENDİMİZİ DOĞRU İFADE ETME İMKANI SAĞLAR'

Programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, münazaranın farklı bakış açılarının karşılıklı olarak değerlendirilmesini sağladığını belirterek, 'Münazara, farklı bakış açılarını bir usul çerçevesinde karşılıklı olarak değerlendirmeyi içerir. Bizim saygımız insanadır. Fikirler ise değerlendirmek için vardır. Münazara bize, kendimizi doğru ifade etme imkanı sağlar. Dijital çağda en temel sorunumuz nereye ait olduğumuzdur. Dijital dönüşümün bir sonucu olarak kimliklerimiz, aidiyetlerimiz hatta cinsiyetlerimize varıncaya kadar inanılmaz bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Modern çağ bizi bireyselleştiriyor, dijital çağ ise bizi tekilleştiriyor' dedi.

Ünal, algoritmaların kişilerin tercihlerini etkilediğini savunarak, 'Algoritmik düzen, bir veri sömürgeciliğiyle duygularınızı, düşüncelerinizi alarak sizin profilinizi oluşturuyor ve buna göre bir seçim mimarisi oluşturuyor. İnstagram'da keşfete girdiğinizde karşınıza çıkan tercihleri dünyanın kendisi zannedersiniz. Bir koza içinde yaşarsınız. Gerçekliğin size sunulandan ibaret olduğunu zannetmeye başlarsınız. Bu tekilleşmedir' diye konuştu.

'BAKIŞ AÇIMIZIN TÜRKİYE MERKEZLİ OLMASI GEREKİYOR'

Ünal, 'Bizim bakış açımızın olduğu yer bu bayrağın, bu vatanın durduğu yerden, Türkiye merkezinden meselelere bakabilmeyi gerektiriyor. Bu etkinliği hazırlayan TÜGVA'ya çok teşekkür ediyorum. Gelecek sizlerin omuzlarında yükselecek. Size; duygularınızı sizin belirlediğiniz, seçimlerinizi algoritmik düzenin şekillendirmediği güzel bir gelecek diliyorum' ifadelerini kullandı. Lansman kapsamında yarışmanın başvuru süreçleri, takvimi ve aşamalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Oyuncular Serkan Çayoğlu ve Rüzgar Aksoy da programda gençlerle bir araya gelerek münazara gerçekleştirdi.

21 BİN ÖĞRENCİ YARIŞACAK

Türkiye genelinde 9 bölgede düzenlenecek yarışmada, 2 kişiden oluşan 10 bin 500 takımda toplam 21 bin öğrencinin yarışması planlanıyor. 'Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın' sloganıyla düzenlenen yarışmada, bölge birincisi takımlara 8'er bin lira, bölge finallerinde en iyi konuşmacılara 2'şer bin lira ödül verilecek. Türkiye birincisi olan takıma ise 100 bin lira ödül verilecek. Yarışmada toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak. (DHA)

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