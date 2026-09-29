İSTANBUL, (DHA)- BiP, iPhone için Liquid Glass tasarım diline uyumlu arayüzünü kullanıma sunduğunu duyurdu. Cam efekti veren saydam tasarım; ekranın alt ve üst menüleri, arama kutuları ve klavyede daha akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. BiP, uygulamasıyla Liquid Glass tasarımına geçen ilk yerli uygulamalardan da biri olduğunu aktardı.

BiP'in Liquid Glass tasarım diline uyumlu olarak geliştirdiği cam efektli saydam yeni arayüzü, iPhone için kullanıma sunuldu. iPhone kullanıcıları için daha akıcı bir deneyim vadeden bu yeni arayüzün, ekranın üst ve alt menülerinde ve bir içeriğe basılı tutulduğunda açılan ya da kaydırarak yapılan işlemlerde görüldüğü kaydedildi. Klavye ve arama kutularının da Liquid Glass tasarımı ile daha saydam bir görünüm kazandığı aktarıldı.

LİQUİD GLASS DÖNÜŞÜMÜ KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK

BİP'ten yapılan açıklamaya göre, bu yeni arayüz, BiP'in iPhone uygulamasındaki yeni tasarım yaklaşımının ilk adımı. Sonraki sürümlerde uygulamanın diğer ekran ve bileşenleri de kademeli olarak Liquid Glass tasarımına uyarlanacak. Hem iOS hem de Android cihazlara ücretsiz olarak indirilen BiP, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Pass abonelerinin internet kotasından da harcamıyor.