ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara TVF Spor Lisesi'ni ziyaret ederek 2026 Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan öğrencileri tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte Ankara TVF Spor Lisesi'nde öğrencilerin antrenmanını izledi. Ziyarette Ankara Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de hazır bulundu. Antrenman sırasında Üstündağ'dan öğrenciler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan öğrencilerle bir araya geldi.

Şampiyonluklarından dolayı öğrencileri tebrik eden Tekin, 'Hem sizi hem hocalarınızı hem de federasyonumuzu tebrik ediyorum. Huzurunuzda Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a hassaten teşekkür ediyorum' dedi.

'8 BRANŞTA TEMATİK LİSELERİMİZ VAR'

Voleybolun Türkiye'de ulaştığı noktada okulun ve federasyonun katkısına dikkat çeken Tekin, 'Şu an Türkiye'de voleybol, Türk gençlerinin örnek sporu haline dönüştüyse, sokaktaki herkes voleybolla ilgilenmek istiyorsa, voleybol bu kadar cazip hale geldiyse bu okulun ve federasyonumuzun bunda çok büyük bir katkısı var. Biz bakanlık olarak buna altyapı oluşturduk. Şu anda futbol, voleybol, basketbol, atletizm, halter, güreş, yüzme ve bisiklet olmak üzere 8 branşta tematik liselerimiz var. Burası bizim için hem sporun tabana yayılması hem küçük yaştan itibaren çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilip ona göre eğitilmesi hem de uluslararası arenada Türk sporunun, Türk sporcusunun ve Türk gencinin kendisini daha iyi tanıtması açısından çok önemli bir işlev görüyor' ifadelerini kullandı.

Tekin, tematik spor okullarının her ilde aynı branşta yaygınlaştırılması yerine, ilgili federasyonlarla iş birliği içinde ihtiyaç ve imkanlar doğrultusunda planlanması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Erzurum'da yaptırılan okulun kış sporları lisesi olarak değerlendirilmesinin planlandığını ifade eden Tekin, böylece kentteki kış sporları tesislerinin daha etkin kullanılmasının ve genç sporcuların ilgili branşlarda yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bakan Tekin, buluşmada ayrıca Ankara TVF Spor Lisesi'nin bünyesinde liseyle entegre şekilde eğitim verecek bir ortaokulun yakın bölgede hayata geçirilmesi için gerekli çalışmanın yapılacağını belirtti.

ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Tekin, okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek okulun hayata geçirilme sürecini ve bu modele neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Tematik okulların öğrencilerin yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi ve geliştirilmesindeki önemine dikkati çekti. Öğretmenler de okulun hayata geçirilmesine yönelik katkıları ve bugüne kadar verdiği destek dolayısıyla Bakan Tekin'e teşekkür etti. (DHA)