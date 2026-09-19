İSTANBUL, (DHA) - KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda Cihan ile Berrak arasında yaşanan yüzleşme dikkat çekerken, Berrak'ın gerçekleri Serhat'a söyleyip söylemeyeceği merak konusu oluyor.

CİHAN'DAN BERRAK'I ŞOKE EDEN SÖZLER

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Cihan, Berrak'a söylediği sözlerle izleyiciyi meraklandırıyor. Cihan'ın, 'Aptalsın sen. Kader'in babasını ben zannedecek kadar aptalsın' sözleri Berrak'ı şaşkına çeviriyor.

'KADER SERHAT'LA BENİM KIZIM MI?'

Gerçeği öğrenmek isteyen Berrak ise Cihan'ın karşısına geçerek, 'Doğru söyle bana Cihan, doğruyu söyle! Kader Serhat'la benim kızım mı?' diyerek yıllardır cevabını aradığı soruyu soruyor.

BERRAK'TAN CİHAN'A TOKAT

Cihan'ın sözleri karşısında büyük bir şok yaşayan Berrak, duyduklarının ardından Cihan'a tokat atıyor. Yıllardır Kader'den uzak duran Berrak'ın yaşadığı bu yüzleşme, çarpıcı gelişmelerden biri oluyor.

SERHAT ÖĞRENECEK Mİ?

Tanıtımda Berrak'ın Kader'i kapıda beklediği ve onu görünce sarıldığı görülüyor. Tanıtımın finalinde ise Berrak'ın, Serhat'a 'Kader bizim' sözleri dikkat çekiyor. Berrak'ın gerçeği Serhat'a açıklayıp açıklamayacağı, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde yanıt bulacak.

NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.