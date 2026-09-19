İSTANBUL, (DHA) - KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da 'Serhat' karakterine hayat veren Murat Yıldırım, bu kez uluslararası bir yapımla dünya sahnesine çıktı. Yıldırım'ın Eva Green ile başrolünü paylaştığı Trees Are Watching, dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) gerçekleştirdi. Filmin kırmızı halısında boy gösteren Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılandı.

KIRMIZI HALIDA DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Trees Are Watching dünya prömiyerinde uluslararası basın mensupları ve sinemaseverlerle bir araya geldi. Yıldırım, Türk izleyicilerin yanı sıra uluslararası kariyerini takip eden sinema çevrelerinin de dikkatini çekti.

GÜLLER VE GÜNAHLAR'DAN DÜNYA SAHNESİNE

Yıldırım, sinema projesinin yanı sıra Kanal D'nin sevilen dizisi 'Güller ve Günahlar'da hayat verdiği Serhat karakteriyle de adından söz ettiriyor. Yıldırım, dizideki başarılı performansının ardından şimdi de uluslararası bir yapımla Toronto'da sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.