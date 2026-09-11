İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin ilgiyle izlenen programı Kuralsız Sokaklar, bu akşam izleyicileri birbirinden farklı üç rotaya taşıyacak. Seyirciler Köln'de Türkiye'den izler taşıyan bir mahalleden Nairobi'nin zorlu yaşam koşullarına, ardından Monaco'nun göz kamaştıran dünyasına uzanan üç farklı hikayeye tanıklık edecek.

Mert Öztürk'ün ilk durağı Almanya'nın Köln kenti olacak. Kentteki Kuepstrasse, Türk kültürünün ve yaşamının yoğun biçimde hissedildiği bölgelerden biri olarak ekrana gelecek. Türkçe konuşanların, Türk yemeklerinin bulunduğu, 'küçük İstanbul' diye anılan mahalle Öztürk'e Almanya'da değil Türkiye'deymiş hissi yaşatacak.

'KİBERA'DA YOKSULLUĞUN EN ÇARPICI YÜZÜ'

Programın ikinci rotası ise Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Kibera gecekondu mahallesi olacak. Yoksulluğun en ağır biçimde hissedildiği bölgelerden biri olarak tanınan Kibera'da sokaklar, yaşam koşulları ve çevredeki görüntüler izleyiciyi derinden etkileyecek. Çöplerin arasından ilerleyen Öztürk, hayatında daha önce görmediği ölçüde ağır yaşam koşullarına tanıklık edecek.

'ZENGİNLİĞİN SINIRLARI ZORLADIĞI MONACO'

Üçüncü durak ise Monaco Prensliği. Dünyanın yüzölçümü bakımından en küçük ülkelerinden biri olan Monaco, küçücük topraklarına rağmen dünyanın en yüksek refah ve lüks düzeyleriyle özdeşleşen ülkelerinden biri. Monte Carlo başta olmak üzere gösterişli yapıları, lüks yaşamı ve zenginliğiyle öne çıkan ülke izleyiciyi şaşırtacak.

Kuralsız Sokaklar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.