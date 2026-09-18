İSTANBUL, (DHA)- 'KEŞFET, pişir, ye' sloganı ile 16 sezondur devam eden Arda'nın Mutfağı, 17'nci sezonunda da Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Arda'nın Mutfağı bu sezonunda da evlerde yaşanan 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna farklı tariflerle yanıt verecek.

Arda'nın Mutfağı'nın 17. sezonunda da Kanal D'de ekrana geliyor. Arda Türkmen, yiyecek-içecek sektöründeki deneyimlerini, hazırladığı birbirinden lezzetli tarifler ve kendine has sunumuyla izleyicilerle paylaşıyor. Arda'nın Mutfağı her cumartesi kolayca bulabileceğiniz malzemelerle sıra dışı lezzetler hazırlamaya devam ediyor.

Arda Türkmen'le Arda'nın Mutfağı her cumartesi saat 13.00'te Kanal D'de.