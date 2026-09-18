İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın son bölümü, Zeynep'in (Cemre Baysel) Kader (Yade Arayıcı) için verdiği mücadeleyle izleyicileri etkiledi. Kendi çocuğu olmamasına rağmen Kader'i kendi evladı gibi gören Zeynep'in yaşadığı duygusal çatışma dikkat çekti. Cemre Baysel'in başarılı performansı ise izleyicilerden beğeni aldı.

Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Güller ve Günahlar'da Kader'i kendi evladı gibi gören Zeynep, onun uğruna sevdiği adam Serhat'a (Murat Yıldırım) sırt çevirmek zorunda kaldı. Zeynep'in yaşadığı kırgınlık, çaresizlik ve koruma içgüdüsünü aynı anda yansıtan Cemre Baysel, özellikle duygusal sahnelerdeki performansıyla dikkat çekti.

'DUYGUSU İZLEYİCİYE GEÇTİ'

Cemre Baysel'in bakışları, mimikleri ve oyunculuğuyla Zeynep'in yaşadığı iç hesaplaşmayı izleyiciye hissettirmesi, performansının öne çıkan unsurlarından biri oldu. Zeynep'in Kader'e olan bağlılığını gösteren sahneler sosyal medyada da geniş yankı bulurken, izleyiciler Baysel'in karaktere yansıttığı anne şefkatine dikkat çekti.

'BU KARAKTERİN KALBİ NEREDE'

Cemre Baysel, daha önce verdiği bir röportajda bir karakteri canlandırırken öncelikle onun iç dünyasını anlamaya çalıştığını söylemişti. Baysel, 'Bu karakterin kalbi nerede? Neyi seviyor, neye kırılıyor, nereden geliyor? Önce orayı anlamaya çalışırım' sözleriyle oyunculuk yaklaşımını anlatmıştı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.