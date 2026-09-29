İtalya'ya karşı yine kazanamadı

Başkan Hacıosmanoğlu ve Montella'ya tepki

Sıradaki rakip Belçika

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Türkiye bu sonuçla, gruptaki puansız tek takım olarak son sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Kocaeli'de oynanan karşılaşma Fransa'ya tek golle yenilen milliler, Bursa'da İtalya karşısında şok yaşadı. 18 dakikalık süreçte kalesinde 3 gol gören Türkiye, karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

İTALYA'YA KARŞI YİNE KAZANAMADI

Ay-yıldızlılar, İtalya ile tarihinde oynadığı 17'nci maçından da galibiyet çıkartamadı. 17 müsabakanın 12'sinde sahadan mağlup ayrılan Türkiye, 5 mücadele ise beraberlikle yetindi. Türkiye söz konusu maçlarda kalesinde 33 gol görüp, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA'YA TEPKİ

İtalya'nın ilk yarıda üst üste attığı gollerin ardından Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda tepkiler yükseldi. Bursalı futbolseverler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella aleyhine uzun süre tezahüratlarda bulunup, ikiliyi istifaya davet etti.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki 3'üncü maçına Belçika deplasmanında çıkacak. Türkiye, 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45 Liege'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.