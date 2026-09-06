Yusuf ÇINAR/SAMSUN, (DHA)- SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Çorum FK, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ve Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Zorlu geçen karşılaşmada galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 'Süper Lig'e çıkan yeni bir takımız, yeni kurulduk. 20 giden, 21 gelen oyuncumuz var. Son 10 günde belki 6 transfer yaptık. Biz bu oyunun sinyalini önceki maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek, performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yı maç maç giderek en iyi yere taşıyacağız' dedi.

'GALATASARAY MAÇINDA 10 KİŞİ KALMASAK ORADAN DA GALİP AYRILABİLİRDİK'

Milli araya rahat girmeyi hedeflediklerini belirten Uğur Uçar, 'Takım yeni kurulduğu için farklı coğrafyalardan gelen bir sürü oyuncumuz var. Yeni bir takımız. Oyuncular birbirlerini tanıyacak, adaptasyon artacak. Milli arada kamp yapacağız. Onun da planlamasını yaptık. İnşallah Samsun maçını kazanıp, Alanya'yı da geçip milli haftaya iyi girmek istiyoruz. Bence takımda çok değişim yoktu. Galatasaray maçında 10 kişi kalmasak oradan da galip ayrılabilirdik. Kasımpaşa kalemize yarım şut attı, çok dominant oynadık ama golü bulamadık. Beşiktaş maçında savunma anlamında problemlerimiz oldu, onu bu hafta çalıştık. Beşiktaş maçına hücum anlamında bakarsanız, biz herkese gol atabilecek kalitede bir takımız. Ancak gol yemememiz lazım, bunun üzerinde duracağız. Bugün de özellikle ilk 45 dakikada muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra biraz oyunun keyfine doğru kaçtılar. Onu da aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da artırmamız gerekiyordu ama güzel bir skor oldu' diye konuştu.

ERMAN KILIÇ: İYİ ÇALIŞIP HAFTAYA OYNAYACAĞIMIZ RİZESPOR MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ

Mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulunan Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç ise, 'Maça iyi hazırlanmıştık, Çorum FK'yı iyi de analiz etmiştik. Geçen hafta aldıkları mağlubiyetlerinden dolayı, taraftarları önünde bir reaksiyon göstereceklerini biliyorduk. Çorum FK iyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz de hafta içi dersimize iyi çalışmıştık ama çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Buna rağmen 2-0 gerideyken 2 net pozisyon kaçırdık. Belki birini sonuçlandırabilseydik oyun son 10 dakikada farklı bir yere evrilebilecekti. Daha iyi çalışıp haftaya oynayacağımız Rizespor maçından galibiyetle ayrılacağız' ifadelerini kullandı.