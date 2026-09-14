Nuray UZATMAZ- Ömer ŞULUL/GAZİANTEP,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, 'Fenerbahçe karşısında almış olduğumuz bir puan çok değerli. Belki yenebilirdik, futbolda bunlar var. Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Spor için çok güzel bir hava. Fenerbahçe'yi Türk futbolu adına oynadığı oyundan dolayı kutluyorum. Her iki takımımızı da kutluyorum. Gaziantep Futbol Kulübü olarak kendi çapımızda oluşturmuş olduğumuz takımın bütçesi öyle yüksek değil. Bunun parayla ilgili olmadığını da bazı maçlarda görüyoruz. Kendi bütçemizle ve aklımızla oyun oynuyoruz. Takımın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız çok güzel oynadı. Takımımızda 30 yaş üzerinde iki oyuncu var. Onun dışında hepsi 25 yaş altı. Aklımızla gücümüzle şehrimize yakışır bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe karşısında almış olduğumuz bir puan çok değerli. Belki yenebilirdik, futbolda bunlar var. Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var' dedi.

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