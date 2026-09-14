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53'üncü dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Lukaku'nun ara pasında topla buluşan Guendouzi ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak savunma müdahale etti. Pozisyonun devamında Kerem'in şutu direkten döndü.

33'üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Brown'un ceza sahası içerisine yaptığı ortaya gelişine vuran Kerem'in şutu auta çıktı.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun müsait pozisyondaki vuruşu Brown'un müdahalesi ile kornere gitti.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ-Ömer ŞULUL/GAZİANTEP,(DHA) - SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

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