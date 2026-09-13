Ahmet ATMACA- Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, tarihi Rumkale'de gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, tarihi Rumkale'de yapıldı. Toplam 4 bin 440 sporcunun katıldığı festival; doğa yürüyüşü, yüzme, bisiklet ve dragon bot yarışlarının yanı sıra birbirinden renkli su ve hava gösterilerine sahne oldu. Festivalin en önemli sportif organizasyonlarından biri olan Türkiye Dragon Bot Yarışması'nda 37 takımdan 740 sporcu mücadele etti. Gaziantep'i 10 takımın temsil ettiği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için Fırat'ın sularında kıyasıya yarıştı. Takımların uyum, dayanıklılık ve mücadele gücünü sergilediği yarışlar, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Farklı branşları tek organizasyonda buluşturan festivalle Rumkale'nin su sporları ve doğa turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amaçlandı.

ŞAHİN: HER YIL DAHA DA GÜÇLENİYORUZ

Festivalde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'yi tanıtmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Ben çok heyecanlıyım. Burayı ilk gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. Buradaki güzellikten ne şehrin ne ülkenin haberi vardı. Şimdi her geçen gün daha da güçlü bir katılım oluyor. Diğer şehirlerden katılımcı gençlerimiz burada. Akdeniz, Karadeniz burada. Enerjileriyle her yıl Rumkale'ye şeref getiriyorlar. Her yıl enerjinizle buradasınız. 1'inci festivalle başladık, 7'ncisindeyiz. Sizlerin de gördüğü gibi her yıl daha da güçleniyoruz. Rumkale'yi dünyaya tanıtmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada Rumkale'nin tarihi, bereketi var. Suyun olduğu yerde medeniyet ilerliyor. Medeniyet tarihtir, mazidir, bugünümüzdür, geleceğimizdir. Allah'ın izniyle bu attığınız her kürek, yaptığınız her bir çalışma, verdiğiniz her bir mesafe bizi geçmişten geleceğe götürsün. Sporun kaybedeni yoktur' diye konuştu.

ÇEBER: TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de festival alanında yaptığı konuşmada yarışmacılara başarı dileyerek, 'Yarışacak tüm yarışmacılarımız hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yarışların startı verildi. Dragon bot yarışlarında takımlar, belirlenen parkuru tamamlamak için mücadele etti. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Dragon Bot Türkiye Şampiyonası Kadınlar kategorisinde dereceye giren takımların sporcularına madalyaları, takımlara ise kupaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Feray Yılmaz ve Murat Özgüler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Aksoy, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Fatih Aksoy tarafından verildi.

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