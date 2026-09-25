İSTANBUL, (DHA) - FERİBOT yolculuğunun ardından başlayan baş dönmesi nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkilenen 21 yaşındaki Şevval Tuana Eskiyurt'a yapılan değerlendirmelerde görsel vertigo tanısı konuldu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım, kişiye özel uygulanan vestibüler rehabilitasyonun ardından hastanın şikayetlerinin tama yakın düzeldiğini söyledi.

Feribot yolculuğunun ardından yaklaşık iki hafta boyunca baş dönmesi yaşayan Eskiyurt, merdivenlerden inerken, asansöre binerken, kalabalık ortamlarda yürürken, ekrana bakarken ve market rafları arasında dolaşırken dengesizlik hissetmesi üzerine hastaneye başvurdu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım tarafından değerlendirilen Eskiyurt'un şikayetlerinin nedeninin görsel vertigo olduğu belirlendi. Vestibüler rehabilitasyon tedavisiyle yaklaşık iki hafta içinde belirgin toparlanma yaşayan hasta, eski yaşamına yeniden kavuştu.

'FERİBOT YOLCULUĞUNDAN SONRA GÜNLÜK YAŞAMI DEĞİŞTİ'

Feribot yolculuğunun ardından baş dönmesi ve dengesizlik şikayetiyle kendilerine başvuran hastanın öyküsünde, özellikle hareketli taşıtlarda şikayetlerinin arttığını belirten Prof. Dr. Çalım, baş dönmesinin günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Ayrıntılı değerlendirme için hastanın odyoloji ve vertigo birimine yönlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Çalım, 'Ayrıntılı değerlendirme sonrasında görsel vertigo tanısını koyduk. Daha sonra uzun süreli ve sabırlı bir süreç gerektiren vestibüler rehabilitasyon uyguladık ve hastamızın şikayetleri tama yakın düzeldi' dedi.

'KİŞİYE ÖZEL REHABİLİTASYON PROGRAMI UYGULANDI'

Yapılan testlerde hastanın vestibüler ve görsel girdileri kullanma süreçlerinde sorun yaşadığının tespit edildiğini belirten Uzman Odyolog Melike Nur Dede, bunun üzerine kişiye özel vestibüler rehabilitasyon programı oluşturduklarını söyledi. Hastaya özel hazırlanan mat sistemiyle başlayan egzersizlerin ev programına dönüştürüldüğünü aktaran Dede, süreçte sanal gerçeklik uygulamalarından da yararlanıldığını belirtti. Kontrol testlerinde belirgin iyileşme gözlemlediklerini ifade eden Dede, 'Hastamız yaklaşık iki hafta içerisinde eski yaşamına dönmüş oldu. Vestibüler rehabilitasyonda nöroplastisite iyileşme sürecinin önemli bir parçası ve rehabilitasyon süreci genellikle 4 ila 6 haftalık bir zaman dilimine yayılabiliyor. Ancak bu süre kişiden kişiye değişebiliyor. Hastamızın genç olması, aktif bir yaşam sürmesi ve uyguladığımız protokole düzenli şekilde uyması, yaklaşık iki hafta gibi kısa bir sürede belirgin gelişme göstermesine katkıda bulundu' dedi.

'MERDİVENDE, ASANSÖRDE, MARKETTE BAŞI DÖNÜYORDU'

Yaşadığı süreci anlatan Şevval Tuana Eskiyurt, feribot yolculuğunun ardından yaklaşık iki hafta boyunca yoğun baş dönmesi yaşadığını söyledi. Aşağı doğru inen merdivenlere baktığında başının döndüğünü, sürekli çevresindeki eşyalara tutunma ihtiyacı hissettiğini belirten Eskiyurt, 'Asansöre bindiğimde başım dönüyordu. Kalabalık ortamlarda yürürken ve ekrana bakarken de sıkıntı yaşıyordum. Bir markete girdiğimde raflar arasında geçerken de baş dönmesi yaşıyordum. İki hafta boyunca geçmeyince Ömer Faruk Hoca'ya geldim. Gerekli tetkiklerden sonra rehabilitasyona ihtiyacım olduğu söylendi' ifadelerini kullandı.

'İKİ HAFTADA BU KADAR HIZLI DÜZELECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Vestibüler rehabilitasyon sürecinin ardından kendisini çok daha iyi hissettiğini belirten Eskiyurt, egzersizleri evde de düzenli olarak yaptığını söyledi. Tedavinin sonucunu beklediğinden daha kısa sürede aldığını ifade eden Eskiyurt, 'İki hafta içerisinde çok güzel bir düzelme gördüm. Ben bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Ömer Faruk Hoca yaklaşık bir ay civarında bir sürede düzelme görebileceğimizi söylemişti. Ancak ben bu kadar hızlı düzeleceğimi bilmiyordum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum' diye konuştu.