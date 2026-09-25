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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. H.S. idaresindeki 26 AGB 371 plakalı otomobil, Ahmetoluğu kavşağında Ahmet Esen yönetimindeki 43 AAY 496 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Esen, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Esen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Esen (71) hayatını kaybetti.

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