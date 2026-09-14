ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 4 puan azalarak 91,3 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10, yakıtlarda yüzde 39,4, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı. İhracat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 30,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,8 ARTTI

İthalat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 23,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,1 arttı. İthalat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3 arttı, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 puan azalarak 91,3 oldu. (DHA)