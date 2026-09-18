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Keşan ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu. Polis, yaptığı incelemede ölümü şüpheli bularak, Keskindir'in eşi M.K.'nin ifadesine başvurdu. M.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması ve otopside eşinin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı 'Eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendirdi. Teknik takip ve izleme uygulanan M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı. Polisin kaçma şüphesi üzerine takibe aldığı M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1'inci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., soruşturmanın yürütüleceği Keşan'a götürüldü. (DHA)

Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Mehmet Emin Keskindir'in (86) cinayet şüphelisi eşi M.K. (66), Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

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