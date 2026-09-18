Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yük taşımacılığında kullanılan ata şiddet uyguladıkları öne sürülen G.K. ve A.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'ta meydana geldi. G.K. ile A.D., iddiaya göre sahibi oldukları ve yük taşımacılığında kullandıkları ata şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan at yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şiddet uyguladıkları öne sürülen G.H. ve A.D.'yi gözaltına aldı. Küpesi olmadığı belirlenen at ise Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak, tedavi ve rehabilitasyonu için Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)