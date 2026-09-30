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Ceren KÜP / İSTANBUL, (DHA)- SANAL medya ünlüsü Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Savcılık ifadesi tamamlanan Polat, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında, sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağrıldı.
ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. (DHA)
Kaynak: DHA