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Sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında, sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağrıldı.

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