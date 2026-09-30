Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Son 8 yılda sürekli yükselttiğimiz çıtayı 2025 yılında bir kez daha aşarak 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde ettik. Savaşlara, risklere, tehditlere rağmen 2026 yılının ilk altı ayında 25,7 milyar dolar turizm geliri seviyesine ulaştık. Herkes emin olsun ki büyümeyi, gelişmeyi ve zirve mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ve bir dizi açılış kapsamında Kütahya'ya geldi. Ersoy, ilk ziyaretini Kütahya Valiliği'ne yaptı. Vali Musa Işın, AK Parti MKYK üyesi Erkan Güral, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile il protokolü tarafından karşılanan Ersoy, şeref defterini imzaladı. Bakan Ersoy, daha sonra Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

'65,2 MİLYAR DOLARLIK REKOR TURİZM GELİRİ ELDE ETTİK'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, geçen yılki turizm verilerine değinerek, 'Bugün Türk turizmi, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmış, dünyanın en yaygın ve etkili tanıtım kampanyalarıyla küresel ölçekte bilinirlik ve farkındalık yaratmış, ulaşım, tesisleşme ve altyapıda standartları belirleyen bir kalite ve kapasiteye ulaşmış, sürdürülebilirlikte öncü ve örnek konuma gelmiştir. Bu sayede krizlere karşı bağışıklığı son derece artmış, çözüm üretme, iletişim ve iş birliği kabiliyeti son derece güçlü hale gelmiş, akılcı, gerçekçi ve doğru yaklaşımlarla geleceğin trendlerini ülkemize bugünden kazandıran bir sektör tesis edilmiştir. Paydaşlarımızla omuz omuza 12 aya ve 81 ile yayılmış turizm vizyonumuzu bütün alt başlıklarıyla adım adım gerçekleştirmekteyiz. Neticede Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik sektör ilan ettiği turizmi bugün hiç olmadığı kadar etkili bir ekonomik güç çarpanı haline getirmiş bulunuyoruz. Son 8 yılda sürekli yükselttiğimiz çıtayı 2025 yılında bir kez daha aşarak 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde ettik. Savaşlara, risklere, tehditlere rağmen 2026 yılının ilk altı ayında 25,7 milyar dolar turizm geliri seviyesine ulaştık. Herkes emin olsun ki büyümeyi, gelişmeyi ve zirve mücadelemizi sürdüreceğiz' diye konuştu

'DİZİ YAPIMLARI DÜNYADA 1 MİLYAR İNSANA ULAŞIYOR'

Bakan Ersoy, arkeoloji ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra dizi yapımlarına ilişkin rakamları paylaştı. Ersoy, 'Dizi yapımları dünyada 1 milyar insana ulaşan, bu alandaki ihracatta dünyanın lider üç ülkesinden biri konumunda bulunan, bu muazzam gücü Türkiye algısına en güçlü etkiyi sağlayacak şekilde kullanarak farkındalık yaratan biziz. Sanat kurumları her yıl temsil ve seyirci sayısında rekor tazeleyen, ulusal ve uluslararası sahnelerde ayakta alkışlanan, ödüllerle onore edilen ülke yine biziz. Bu yıl 26 şehri kapsayan, gelecek yıl 32 şehre ulaşacak büyüklüğü ile milyonları kültür-sanat çatısı altında buluşturan, iç turizm güçlendiren, yerel ekonomiye hareket kazandıran Türkiye Kültür Yolu Festivalini hayata geçiren ve 6'ncı yılına ulaştıran da çok şükür biziz. Kültür-sanat alanında da daha fazlası için yatırımlarımıza, desteklerimize, projelerimize ara vermeden devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİNİ UYGULAMAYA KOYDUK'

Bakan Ersoy, konuşmasının son bölümünde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreçte son viraja gelindiğini kaydeden Ersoy şunları söyledi:

'Şimdi yürüdüğümüz yolda son virajı dönmekteyiz. Neredeyse 50 yıldır yolumuzu tıkayan, ekonomimizi baltalayan, birlik ve beraberliğimizi zehirleyen terör belasını, ülkemizin ve halkımızın gündeminden dönüşü olmayacak şekilde çıkarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu ile devletimiz 'Terörsüz Türkiye' projesini uygulamaya koymuştur. Tabii karşı cepheden iniltiler, hezeyanlar hemen gelmeye başladı. Terörden beslenenler, can damarlarını keseceğimizi anladıkları için son bir çırpınışa kalktılar. Dışardan ve içerden milli ve manevi değerlerimizi kaşımaya, hassasiyetlerimizle oynamaya, en adi yalanlarla aklımıza meydan okumaya yelteniyorlar. Ancak toplumsal mutabakatın bu denli güçlü olduğu, sürecin son derece şeffaf ilerlediği, hazırlanan kanunun şüpheye yer vermeyecek şekilde açık ve kesin oluşu onların her çabasını boşa çıkarmaktadır. Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizin, şehit ailelerinin başını öne eğdirecek hiçbir uygulamaya geçit yoktur. Devletimiz teröre ve teröriste tavizsiz, pazarlıksız bir son hazırlamıştır. Bu son sadece Türkiye için önemli sorunların çözümü olmakla kalmayıp coğrafyamızın istikrarsızlığını giderecek, kuklaların ipini keserek kuklacıların faaliyetlerine ket vuracak bir süreçtir. Toprakları üzerindeki güç savaşlarının kurbanı olan nice masum ve mazlumun da yarasına merhem olacaktır.'

Türkiye Buluşmaları programının ardından Özel Gülsüm Güral Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, Yapımı tamamlanan Kütahya Müzesi açılışına katıldı. Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nin açılışında konuşan Ersoy, müzenin kentin kültürel mirasını bir araya getirdiğini söyledi. Ersoy, 'Burada, Friglerden Roma ve Bizans'a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı'ya uzanan köklü tarihiyle, Anadolu'nun kadim medeniyet mirasından heybesini alabildiğine doldurmuş olan şehrimizin bu tarihi ve kültürel zenginliğini koruyup halkımızla ve misafirlerimizle buluşturan, her birinin gelecek kuşaklara eksiksiz şekilde ulaşmasını teminat altına alan yeni bir kapı açıyoruz. Tabi Kütahya'da müzecilik çalışmalarının 90 yıllık bir geçmişi olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu kültürel yolculuğun 1936 yılında, Vahit Paşa Kütüphanesi binasında oluşturulan bir müze deposuyla başladığını biliyoruz. Bu toprakların barındırdığı binlerce yıllık emanetler gün yüzüne çıktıkça eser sayısı artmaya başlamış, hal böyle olunca Germiyanoğulları döneminde Umur bin Savcı tarafından yaptırılan Vacidiye Medresesi 1965 yılında Kütahya Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler müzenin açılışını yaparak, gezdi. (DHA)