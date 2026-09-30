MERSİN, (DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Gençlik Konseyi üyeleri, Dünya Yaşlılar Günü öncesinde Gülnar'daki yaşlıları ziyaret etti. Buluşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle Ekim 2023'te açılan Yaşlı Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Gülnar Belediye Başkan Yardımcıları Muhammet Olçum ve Hüseyin Ayvacı da katıldı.

Buluşmada Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin genç mühendisleri, Akkuyu NGS projesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından Akkuyu NGS işletme personeli yetiştirme programından mezun olan Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanı Serkan Aslankan, katılımcılar için saz eşliğinde türküler seslendirdi. Buluşmanın sonunda yaşlılara hediye paketleri takdim edildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

'Gülnar'daki Yaşlı Gündüz Bakımevi, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle açıldı. Merkez, Gülnar Belediyesi'nin katkılarıyla birkaç yıl içerisinde insanların bir araya gelerek iletişim kurduğu ve kentin sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan merkezlerden biri haline geldi. Akkuyu NGS'nin genç mühendislerinin merkezi ziyaret eden yaşlılarla gerçekleştirdiği bu buluşma, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini inşa ettiğimiz bu bölgedeki yaşlılarımıza duyduğumuz saygı ve desteği bizzat ifade etmemize vesile oldu.'

Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Ölçüm de şunları kaydetti:

'Şahsım ve Belediye Başkanımız Fatih Önge adına, Yaşlı Gündüz Bakımevi'nin hayata geçirilmesine verdikleri destek ve yaşlılarımıza gösterdikleri ilgi dolayısıyla Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Gelecekte düzenlenecek ortak etkinliklerde de aktif iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyoruz.'