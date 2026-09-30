Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısında, çeşitli ihlalleri tespit edilen minibüs, taksi ve servis şoförü olan 10 kişinin 'toplu taşıma aracı kullanım belgesi' iptal edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Eylül ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda minibüs, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarında genel ahlaka aykırı davranışta bulunma, haksız kazanç sağlama, sahte para verme, yüksek ücret alma, idari personel, denetim görevlisi veya yolcuya kötü davranma ve kavgaya karışma gibi ihlalleri tespit edilen 10 şoförün 'toplu taşıma aracı kullanım belgesi' iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.

ADLİ SİCİL KAYDI OLUŞAN 30 ŞOFÖRÜN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Toplantıda ayrıca emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan bin 348 araçla ilgili 'emniyet kemeri', 'belirtilen yere gelinmemesi', 'sigara içilmesi' ve 'ruhsatsız çalışma' gibi nedenlerle uygulanan cezalar karara bağlandı. Toplam 821 şoföre ise 'cep telefonu kullanma', 'fazla yolcu', 'dikkatsiz araç kullanımı', 'yanlış park' ve 'yolcu seçilmesi' gibi ihlaller nedeniyle verilen cezalar da görüşülerek karara bağlandı. Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 30 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle yeniden çalışmak için yaptığı başvurular reddedildi. Toplantıda ayrıca araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı, mükerrer ve benzeri şerhi bulunan ticari plakalara Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yeni plaka belirlenmesi, otobüs taşımacılığına ilişkin talepler ile yayalaştırma proje teklifleri görüşüldü. (DHA)